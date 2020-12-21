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美國意外早產醫藥費高達近300萬！母求援助希望群眾募資

聯合新聞網 / 綜合報導
英國媽媽生下24週大早產兒，收到醫院帳單費用高達75,000英鎊（約合新台幣285萬元）。圖／取自：ingimage
英國媽媽生下24週大早產兒，收到醫院帳單費用高達75,000英鎊（約合新台幣285萬元）。圖／取自：ingimage

30歲英國媽媽可琳絲（Amy Collins）本月中在美國生下24週大的兒子威廉（William），威廉誕生時僅708克因此需要醫院的特殊照護。可琳絲收到醫院帳單時傻眼，因為光是分娩加兒童醫療中心費用就高達75,000英鎊（約合新台幣285萬元）。

可琳絲說自己原本預計在本月13日飛回英國，豈料行前2天急產，她沒有當地保險收到天價帳單真的嚇壞了：「且費用還可能進一路飆升至10萬英鎊（約合新台幣381萬元）。」

可琳絲48歲的母親可維（Sarah Covey）形容孫子威廉為「驚人的小鬥士」，但可琳絲的處境讓她憂心忡忡：「畢竟她在美國，沒有英國國民保健署保障。我不確定可琳絲可否負擔這筆費用，這一切就像一場惡夢。」可維坦言想到可琳絲母子面對的挑戰，「實在止不住淚水。」可維目前為可琳絲創辦了一個群眾募資網頁，希望解決可琳絲的財務危機。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，可琳絲3年前在網上認識美國工程師格雷格（Greg），期間可琳絲頻繁往返英國、美國兩地，小倆口去年結婚，威廉是他們第一個孩子，可琳絲還有一個跟前夫生的7歲女兒。

網友Linguist批評可琳絲一方面想住美國，又希望享受英國國民保健署福利產子，就是掏空保健署的罪魁禍首，呼籲可琳絲「留在美國！」網友Twowords也認為可琳絲咎由自取：「我完全沒法同情可琳絲。問題是她自己捅出來的。」

英國 群眾募資 結婚 保險

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