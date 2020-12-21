快訊

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奈良大佛看到膩、青森每天吃蘋果……網友調查「日本47都道府縣」偏見大公開

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友調查「對47個都道府縣的偏見」並在twitter上公布結果。圖擷取自twitter
日本一位網友調查「對47個都道府縣的偏見」並在twitter上公布結果。圖擷取自twitter

每個地區習慣、特色不同，引發為網友「戰南北」、「戰地方」行為，可不是只有台灣才有的現象。最近日本也有網友統整，日本人對於國內47個都道府縣的印象，引起網友關注。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「キムテス」最近分享，表示他統計了300人以上的樣本，整理出大家對日本47個都道府縣有什麼偏見的一覽表。如「青森縣人每天吃蘋果」、「奈良人吃過鹿仙貝，看大佛看到都膩了」、「兵庫縣知名事物很多，但都不吸引人」、「沖繩人個性陽光的很多」等等。

統計結果出爐之後，立刻引來各地的網友支持或反對的聲音，表示「我青森人，當初家裡的蘋果是以『箱』為單位在計的」、「我沖繩人，但我個性超陰沉的耶」、「兵庫人表示兵庫這個超準的」、「我真的看大佛看得很膩，小時候也吃過鹿仙貝（沒味道）」。

キムテス統計「對日本47都道府縣的偏見」一覽：

北海道：
感覺很耐寒、距離感異常

青森縣：
每天吃蘋果、蘋果吃到都膩了

秋田縣：
會定期吃火鍋、美女很多

岩手縣：
認真的人很多、說真的好像不清楚有什麼特色

山形縣：
很喜歡溫泉、常吃櫻桃

宮城縣：
全縣都是鄉下、北方好像只有山

福島縣：
口音很重、會到夏威夷溫泉渡假村（當地的知名遊樂園）約會

群馬縣：
能自給自足、亞馬遜森林一般

栃木縣：
敵視群馬、喜歡餃子

埼玉縣：
不喜歡在地、跟千葉不和

茨城縣：
不良少年很多、北方是秘境

千葉縣：
自豪有迪士尼樂園

東京都：
擠到沒地方住、物價高、姿態擺得也高

神奈川縣：
很熟中華街、城鄉差距很大

新潟縣：
只吃米、除夕也都吃米（日本一般習俗是吃蕎麥麵）

富山縣：
對在地很有愛、鋒芒漸漸被岐阜蓋過

長野縣：
都是鹿、愛待在家的很多

山梨縣：
和靜岡縣民每天都在吵富士山算誰家的

靜岡縣：
只喝茶、其實沒爬過富士山

愛知縣：
路上都是TOYOTA的車（TOYOTA總部位於愛知）、被誤認為「名古屋縣」（實際上「名古屋市」隸屬愛知縣轄下）

石川縣：
沒有觀光景點、自豪是女星濱邊美波的故鄉

福井縣：
不知道在哪裡

岐阜縣：
喜歡「你的名字」、山很多

滋賀縣：
瞧不起琵琶湖會被殺掉

三重縣：
除了鈴鹿賽車道以外沒什麼好看的、被記得是「滋賀縣下面那個縣」

京都府：
會用京都方言講著超壞的事、很有格調

兵庫縣：
有名的東西很多但都不吸引人、學校遠足會去淡路島

奈良縣：
吃過鹿仙貝、大佛看到都膩了

和歌山縣：
用熊貓當裝飾、有整潔感

大阪府：
都吃章魚燒、喜歡請人吃糖、能言善道者多

鳥取縣：
沙漠

島根縣：
要是跟鳥取縣搞混會生氣、比起人好像還神明比較多

岡山縣：
小孩經常聽桃太郎的故事（桃太郎起源自岡山）、總覺得有什麼在岡山但其實什麼都沒有

廣島縣：
一星期要吃三次「御好燒」、但要是被講成「廣島燒」就會發飆

山口縣：
沒有町、很弱

香川縣：
每天都在捏烏龍麵、只吃烏龍麵、不會玩遊戲

德島縣：
炸物都會放柑橘汁、沒什麼特點

高知縣：
愛喝酒的很多、個性不拘小節的很多

愛媛縣：
拿珍珠在玩、柑橘吃太多腳變黃的人很多

大分縣：
贏過佐賀

福岡縣：
美女很多、愛吃拉麵的很多、意外不怎麼愛講方言

佐賀縣：
感覺有海底都市、浮游都市

長崎縣：
怪咖很多（無貶意）、大家一直很嗨

熊本縣：
靠熊本雄拚經濟

宮崎縣：
每天吃醃漬物、逢年過節必吃燒肉

鹿兒島縣：
方言口音太強，要聽懂在說什麼很困難

沖繩縣：
個性陽光的人很多、沒看過雪、說話句尾會加「sa」、各類怪人很多、會把「wifi」說成「u-i-fi-i」。

日本

延伸閱讀

看富士山配尖叫聲！日遊樂園雲霄飛車旁建瞭望塔 還有無扶手露天空中步道

學歷歧視？他畢業自早稻田大學 被上司嘲諷「沒聽過這間」

爺爺炫耀「柴刀趕熊」…他長大發覺驚人事實 網笑：不想嚇壞孫子

一天就能環遊世界！姬路市「太陽公園」有德國認證的歐式城堡 卻連日本都很少人知道它

相關新聞

奈良大佛看到膩、青森每天吃蘋果……網友調查「日本47都道府縣」偏見大公開

每個地區習慣、特色不同，引發為網友「戰南北」、「戰地方」行為，可不是只有台灣才有的現象。最近日本也有網友統整，日本人對於國內47個都道府縣的印象，引起網友關注。

不冬眠的巨熊：日本「熊襲事件」攀升...氣候與人口變遷的反撲？

「本該冬眠的熊熊們，怎麼都從森林裡跑出來？」今年度日本除了飽受疫情之苦，另一個讓社會大眾憂心的現象是不斷攀升的「熊出沒」襲擊人類事件。根據日本官方的統計，2020年民眾目擊熊出沒的數量超過1萬2千多件，有明顯連年增加的趨勢，而被熊襲受傷的人數138人，也比過往來得更多；今年10月新潟縣也發生老婦人被熊攻擊後死亡的悲劇，而發布了「熊出沒特別警報」，警戒時間更是延長到2021年的春季。為什麼熊襲事件越來越多？日本的相關學者專家指出，背後的原因和日本的氣後、社會結構轉變、以及疫情的影響有關。

《應許之地》：中國沒出的歐巴馬回憶...書市救星與對中後見之明？

「歐巴馬授權25種語言的重磅回憶錄，獨漏中國沒出的政治微妙？」美國前總統歐巴馬暌違多年撰寫的白宮生涯回憶——《應許之地》（A Promised Land）——於11月17日正式上市。早在成書之前，相關議題就因為歐巴馬夫婦和企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）簽下6,500萬美元的天價合約而掀起話題；而大膽定在選後兩週上市的這本回憶錄，一上市就在歐美出現首周熱賣170萬套的破紀錄成績，被認為是疫情衝擊出版之下的「書市救星」。然而全球出版業都矚目的前總統巨作，多國同步發售的時刻卻偏偏未見中國的簡體中文版，也讓歐巴馬回憶裡的美中交手故事，在雙方關係緊繃的現下格外引人注目。

哥倫比亞十歲少女遭姦產子 曝自八歲起遭自家人性虐待

哥倫比亞西部一名少女近日竟以十歲的「低齡」產子，隨後被爆出懷孕原因竟是遭強姦，兇手更疑似是女童繼父及自家農場的男工人，整...

遊民大變身影片爆紅 家人認出超驚喜：以為他死10年了！

理髮店老闆幫遊民大變身，過程影片PO上網爆紅。失聯10年的家人甚至因此認出遊民，驚喜表示：「以為他死10年了！」

一童一狗街上相擁而眠暖哭網友 9歲的他待領養網籲：別拆散！

9歲男童和他養的狗裹著毛毯在寒冬街上相擁而眠的照片日前在社群平台曝光，讓網友為之動容，幾個家庭甚至表示希望收養男童。

反聖嬰明年均溫略低 仍為歷史第六熱

英國專家預測明年全球均溫雖在反聖嬰現象的影響下將會較今年降低，但仍會在工業革命後升溫幅度的排行榜上名列第六。顯示暖化對環境的影響，仍是必須重視和迫切處理的問題。

法國「冰人」打破紀錄！浸在冰塊內2小時35分43秒

法國一名醫護人員為了做公益，把自己埋在冰塊裡長達2小時35分43秒，打破世界紀錄。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

再出招？川普提戒嚴 幕僚反對

英法貨運中斷48小時！ 英國人耶誕節恐怕吃不到新鮮蔬果

美近兆美元紓困案有譜！兩黨排除障礙 可望獲國會通過

美形象崩壞 華郵看好拜登能翻轉

美國會敲定紓困協議！ 規模9,000億美元、預計周一表決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。