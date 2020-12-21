奈良大佛看到膩、青森每天吃蘋果……網友調查「日本47都道府縣」偏見大公開

每個地區習慣、特色不同，引發為網友「戰南北」、「戰地方」行為，可不是只有台灣才有的現象。最近日本也有網友統整，日本人對於國內47個都道府縣的印象，引起網友關注。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「キムテス」最近分享，表示他統計了300人以上的樣本，整理出大家對日本47個都道府縣有什麼偏見的一覽表。如「青森縣人每天吃蘋果」、「奈良人吃過鹿仙貝，看大佛看到都膩了」、「兵庫縣知名事物很多，但都不吸引人」、「沖繩人個性陽光的很多」等等。

統計結果出爐之後，立刻引來各地的網友支持或反對的聲音，表示「我青森人，當初家裡的蘋果是以『箱』為單位在計的」、「我沖繩人，但我個性超陰沉的耶」、「兵庫人表示兵庫這個超準的」、「我真的看大佛看得很膩，小時候也吃過鹿仙貝（沒味道）」。

キムテス統計「對日本47都道府縣的偏見」一覽：

北海道：感覺很耐寒、距離感異常

青森縣：每天吃蘋果、蘋果吃到都膩了

秋田縣：會定期吃火鍋、美女很多

岩手縣：認真的人很多、說真的好像不清楚有什麼特色

山形縣：很喜歡溫泉、常吃櫻桃

宮城縣：全縣都是鄉下、北方好像只有山

福島縣：口音很重、會到夏威夷溫泉渡假村（當地的知名遊樂園）約會

群馬縣：能自給自足、亞馬遜森林一般

栃木縣：敵視群馬、喜歡餃子

埼玉縣：不喜歡在地、跟千葉不和

茨城縣：不良少年很多、北方是秘境

千葉縣：自豪有迪士尼樂園

東京都：擠到沒地方住、物價高、姿態擺得也高

神奈川縣：很熟中華街、城鄉差距很大

新潟縣：只吃米、除夕也都吃米（日本一般習俗是吃蕎麥麵）

富山縣：對在地很有愛、鋒芒漸漸被岐阜蓋過

長野縣：都是鹿、愛待在家的很多

山梨縣：和靜岡縣民每天都在吵富士山算誰家的

靜岡縣：只喝茶、其實沒爬過富士山

愛知縣：路上都是TOYOTA的車（TOYOTA總部位於愛知）、被誤認為「名古屋縣」（實際上「名古屋市」隸屬愛知縣轄下）

石川縣：沒有觀光景點、自豪是女星濱邊美波的故鄉

福井縣：不知道在哪裡

岐阜縣：喜歡「你的名字」、山很多

滋賀縣：瞧不起琵琶湖會被殺掉

三重縣：除了鈴鹿賽車道以外沒什麼好看的、被記得是「滋賀縣下面那個縣」

京都府：會用京都方言講著超壞的事、很有格調

兵庫縣：有名的東西很多但都不吸引人、學校遠足會去淡路島

奈良縣：吃過鹿仙貝、大佛看到都膩了

和歌山縣：用熊貓當裝飾、有整潔感

大阪府：都吃章魚燒、喜歡請人吃糖、能言善道者多

鳥取縣：沙漠

島根縣：要是跟鳥取縣搞混會生氣、比起人好像還神明比較多

岡山縣：小孩經常聽桃太郎的故事（桃太郎起源自岡山）、總覺得有什麼在岡山但其實什麼都沒有

廣島縣：一星期要吃三次「御好燒」、但要是被講成「廣島燒」就會發飆

山口縣：沒有町、很弱

香川縣：每天都在捏烏龍麵、只吃烏龍麵、不會玩遊戲

德島縣：炸物都會放柑橘汁、沒什麼特點

高知縣：愛喝酒的很多、個性不拘小節的很多

愛媛縣：拿珍珠在玩、柑橘吃太多腳變黃的人很多

大分縣：贏過佐賀

福岡縣：美女很多、愛吃拉麵的很多、意外不怎麼愛講方言

佐賀縣：感覺有海底都市、浮游都市

長崎縣：怪咖很多（無貶意）、大家一直很嗨

熊本縣：靠熊本雄拚經濟

宮崎縣：每天吃醃漬物、逢年過節必吃燒肉

鹿兒島縣：方言口音太強，要聽懂在說什麼很困難

沖繩縣：個性陽光的人很多、沒看過雪、說話句尾會加「sa」、各類怪人很多、會把「wifi」說成「u-i-fi-i」。