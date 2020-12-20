反聖嬰明年均溫略低 仍為歷史第六熱

英國專家預測明年全球均溫雖在反聖嬰現象的影響下將會較今年降低，但仍會在工業革命後升溫幅度的排行榜上名列第六。顯示暖化對環境的影響，仍是必須重視和迫切處理的問題。

反聖嬰助「退燒」

《金融時報》報導，英國氣象局預測，明年全球的均溫將較工業革命前的均溫高上0.91到1.15度(取中間值為1.03度)，連續七年接近或超過「1度」門檻。

2021預估的1.03度較今年的1.11度低上7%，這主要是受到反聖嬰現象的影響，洋流會使溫度低的海水往上流至海面，讓海面溫度降低1~2度，近而影響全球氣候。相較於同為反聖嬰年的1999，明年的溫度高上了0.4度，還守在各國預測每10年增加0.2度的正常標準上。

溫度仍列歷史第六

《BBC》報導，明年預計仍會在「最熱年」的榜上排名第六，雖較前幾年比起來均溫已有大幅下滑，但仍是史上的聖嬰年。這顯示了反聖嬰年內海水的降溫以逐漸無法抵抗溫室氣體所帶來的暖化效應。

近年來最熱的年份是2016年，據觀測，該年較工業革命前的平均氣溫高上了1.16度，居次的則是今年的1.11度。明年的1.03度預計將擠下2018年成為史上第六高溫年，且前六名均為2015後之年份。

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