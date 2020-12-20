強烈熱帶氣旋襲後 斐濟部分地區民眾亟需援助
強烈熱帶氣旋雅薩（Cyclone Yasa）襲擊斐濟之後，部分地區災情嚴重，民眾沒有地方可住、沒有淡水可飲用。
當局表示，屬最高級別5級的雅薩熱帶氣旋17日在斐濟登陸，目前累計4人喪生。
斐濟紅十字會總幹事洛柯屯尼多（Ilisapeci Rokotunidau）說，空拍顯示北部瓦努阿島（VanuaLevu）布瓦省（Bua）有7成損毀，小島基亞（Kia）則是全毀。
他告訴路透社說，災後滿目瘡痍，什麼都不剩。
有3/4斐濟人口居住的最大島維提島（Viti Levu）災情較輕；瓦努阿島和其他一些小島亟需淡水與庇護所。
洛可屯尼多表示，通訊中斷與天候不佳，影響災後損害評估，不過，紅十字會志工正在協助需要幫助的人。
路透社報導，斐濟災後有疾病蔓延之虞。
澳洲正派遣空軍飛機，以協助監督災後地區，必要時提供進一步援助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言