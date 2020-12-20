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強烈熱帶氣旋襲後 斐濟部分地區民眾亟需援助

中央社 / 墨爾本20日綜合外電報導

強烈熱帶氣旋雅薩（Cyclone Yasa）襲擊斐濟之後，部分地區災情嚴重，民眾沒有地方可住、沒有淡水可飲用。

當局表示，屬最高級別5級的雅薩熱帶氣旋17日在斐濟登陸，目前累計4人喪生。

斐濟紅十字會總幹事洛柯屯尼多（Ilisapeci Rokotunidau）說，空拍顯示北部瓦努阿島（VanuaLevu）布瓦省（Bua）有7成損毀，小島基亞（Kia）則是全毀。

他告訴路透社說，災後滿目瘡痍，什麼都不剩。

有3/4斐濟人口居住的最大島維提島（Viti Levu）災情較輕；瓦努阿島和其他一些小島亟需淡水與庇護所。

洛可屯尼多表示，通訊中斷與天候不佳，影響災後損害評估，不過，紅十字會志工正在協助需要幫助的人。

路透社報導，斐濟災後有疾病蔓延之虞。

澳洲正派遣空軍飛機，以協助監督災後地區，必要時提供進一步援助。

斐濟 災後 淡水 澳洲

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強烈氣旋雅薩直撲斐濟 2/3人口身處險境

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