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居民可隨意射鹿 可憐小鹿頭部「遭箭射穿」聖誕節仍訪小鎮

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大安大略省法規允許居民在市區內用弓箭射鹿，雖然小鹿頭部遭箭射穿卻仍對人類相當友善。圖擷自每日郵報
加拿大安大略省法規允許居民在市區內用弓箭射鹿，雖然小鹿頭部遭箭射穿卻仍對人類相當友善。圖擷自每日郵報

加拿大有一隻名為「胡蘿蔔魔鹿」的馴鹿每年聖誕節都會到安大略省造訪一對夫妻，但今年小鹿頭上卻出現一支箭貫穿頭部，讓夫妻相當震驚，他們指出因為小鎮法規保障居民可在市區用弓箭獵殺馴鹿，才會使友善的胡蘿蔔摩鹿遭攻擊，專家指出小鹿頭上的弓箭恐無法取出，否則將致命，而夫妻兩人也決定發起修改地方法規運動，讓更多友善馴鹿不要因此被誤殺。

根據「每日郵報」報導，居住在安大略省的卡佛（Lee-Anne Carver）夫妻，自2017年來都會遇到胡蘿蔔魔鹿的造訪，但今年聖誕節他們卻看到馴鹿右半部頭部遭一支弓箭貫穿，雖然牠看上去不受影響，但兩夫妻仍為胡蘿蔔魔鹿的狀況感到憂心難過。

身為野生動物攝影師的卡佛小姐決定發起社交媒體運動，拯救其他小鹿，她說「胡蘿蔔魔鹿對任何人都沒有敵意，牠是帶給許多人快樂的動物」。卡佛表示，目前小鎮的法規允許居民在市區範圍內用弓箭射擊城市鹿，但這樣的制度應該改變，遂發起連署活動。

目前胡蘿蔔魔鹿收到了來自澳大利亞、南非等世界各地的關心，胡蘿蔔魔鹿傷勢沒有感染跡象，但專家指出拔出弓箭恐會讓牠陷入生命危險，由於加拿大天氣現在極為寒冷，無法輕易用鎮靜劑飛鏢讓馴鹿入睡，但警方和當地自然資源部門在未來幾個月仍會繼續嘗試，將小鹿頭部箭的長邊剪下來，確保小鹿安危。

加拿大 聖誕節 動保團體

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