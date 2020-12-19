趙斗淳家門口直播3天 韓網紅大賺六位數收入卻掀網怒

韓國電影「素媛」中的強姦傷害犯趙斗淳本月12日刑滿出獄，在大批警力戒護下返家，但不少韓國民眾仍相當氣憤，天天聚集在他家門口附近，打算藉機私刑，甚至有不少網紅看準錢潮，跑到他家樓下直播。近期一位韓國實況主公布連續在趙斗淳家門口直播3天的驚人收入，但此舉引起不少網友反彈。

根據「搜狐娛樂」報導，該實況主在網路上發布一段影片，並寫道「3天賺到的天價收入大公開」，他透露自己12日到14日連續3天到趙斗淳家門口直播，將對方從出獄返家到在家中的狀況全部放到網上，短短時間就吸引到許多人觀看，最高收看人數甚至來到730萬人。

實況主表示，自己3天的總廣告收益有1500萬韓元（新台幣約38.6萬元），再加上直播觀眾的捐贈，總共賺進1700萬韓元（新台幣約43.7萬元）。驚人收入一曝光後，立刻吸引許多網友留言，有網友表示，「非常正確的選擇」、「這麼辛苦，應該也要獲得酬勞」，但大部分網友則是批評，「公開收入只是為了炫耀」、「這樣騷擾周邊居民來達到賺錢目的，跟犯罪沒兩樣」、「越看越覺得心寒」。

不過，實況主解釋自己直播時沒做出任何違法行為，了解這樣的舉動會造成周邊居民困擾，因此會將1700萬韓元所得全數捐給安山的福利機構。