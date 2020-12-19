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不停在雪中滑倒…兒聽父親打氣聲再站起來 網友聲援：這會變強

聯合新聞網 / 綜合報導
由於日本近日下起破紀錄的大雪，網友拍下小孩子在雪中趕路上學的影片。圖擷取自twitter
由於日本近日下起破紀錄的大雪，網友拍下小孩子在雪中趕路上學的影片。圖擷取自twitter

隨著時序進入冬天，日本許多地區都降起大雪，甚至有的地方降雪量還破紀錄，造成嚴重的「雪災」。最近就有日本網友，分享家中小孩在積雪中徒步上學的影片，引起許多其他網友的討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，居住在兵庫縣的網友「田中一馬」日前在twitter上分享一段影片。只見在影片中，田中的兩名小孩背著書包準備要上學，但由於路上積雪相當的厚，甚至達到小孩們小腿肚的高度，令他們寸步難行，中間還滑倒好幾次。

不過田中不斷在後面出聲鼓勵，對他們喊聲「衝啊」、「站起來」、「SUPER衝刺」，因此小孩即使倒在積雪中，仍鼓起勇氣站了起來，繼續邁步向前。田中表示，平常只需要五分鐘就能走到公車站轉搭公車上學，但這樣的積雪下，他也說不準會走多久，但他會看著孩子們的身影，替他們加油打氣。

網友們看了影片後也感到相當激動，紛紛幫孩子們打氣「加油啊」、「這樣一定能變強」、「小心書包開了喔」。也有其他網友意外積雪之深，表示「連兵庫縣都能積成這樣」、「這不同世界吧」、「完全不覺得是同一個縣」。

日本 降雪

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