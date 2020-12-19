轟炸機？失事機？漁夫出海捕魚 意外撈到「謎之殘骸」

日本關東沿海，近日有漁夫從海底下，意外撈出疑似車軸的殘骸，消息曝光後，許多人紛紛好奇這個殘骸到底是甚麼東西，並引發許多網友的討論。

根據日本媒體「每日新聞」報導，位於千葉縣木更津市的漁夫小原勝美，在12月4日早晨捕魚時，漁網疑似纏上甚麼東西而無法收網。之後他拜託其他漁船，從碼頭搬運來重型機具，總算才把漁網收上來。不過同時，漁網也纏著一個長達兩米，疑似某種車軸的龐大物體。

消息曝光之後，網友對這個物體到底是什麼感到好奇。有人猜測是1966年全日空空難時，飛機掉落在此處附近的相關殘骸。但全日空隨後發表聲明，表示他們事後已經打撈了類似零件，不太可能是他們的東西。

也有人猜測，可能是二次世界大戰中，美軍使用的「B29」轟炸機的殘骸。由於本次的物件與B29戰機規格相似，而且在距離打撈地點約十公里處的地方，確實有在二戰期間遭到轟炸的紀錄，因此有可能是轟炸機被攻擊後落下的配件。

除了本身來歷之謎外，另外也有網友表示「該不會是誰違法亂丟的」、「我還滿想要的，如果會處分掉的話不如給我」、「是不是把海水抽乾的話，底下會冒出一堆東西啊」。至於當地漁協則表示，目前正在聯絡專家進行鑑定，希望能進一步釐清這個「謎之物體」的真相。