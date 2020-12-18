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他從軍死於韓戰… 女兒靠DNA比對 69年後尋回父親遺體

聯合新聞網 / 綜合報導
找出士兵전원식遺體的挖掘現場。圖擷取自韓民族日報
找出士兵전원식遺體的挖掘現場。圖擷取自韓民族日報

每次發生戰爭，總會奪走許多人的性命，更令無數的家庭破碎。韓國日前就就有一位士兵，參加韓戰後下落不明，直到最近才挖掘、比對出遺體身分。

根據韓國媒體「韓民族日報」日文版報導，一名出身自慶尚北道，從事農業的男性全元植（전원식，暫譯），在1951年時因韓戰入伍，留下妻子和兩歲的女兒。然而在戰場中喪生的他，遺體卻一直下落不明。

2014年，有情報指出，在京畿道加平有戶民家，在戰爭當時收留了兩名重傷的士兵，可惜搶救後仍然不治，該戶人家便將士兵的遺體，埋葬在附近森林的燒窯跡。於是韓國國防部遺骨挖掘團立刻前往調查，果然挖出完整的士兵遺體，但一時未能確認死者的身分。

就在去年，挖掘團隊採集了遺留的全元植女兒DNA，經過比對之後，總算在今年12月17日確認遺體就是全元植本人。此時距離韓戰，已經過了69年，而且當初才2歲大的女兒，如今已是73的老婆婆了。

不過遲到總比沒到的好，總算尋獲亡父的遺體，全元植女兒表示「還不敢相信是真的，父親能回來真的是再好不過了」。為國捐軀的全元植，目前也被安排將埋葬在韓國「國立顯忠院」中。

韓國 戰爭

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