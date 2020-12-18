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新潟大雪積出巴士車頂成「二層座位」 網笑：冷氣開很強喔

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一家滑雪場的巴士遭逢大雪，竟然積出「第二層」座位。圖擷取自twitter
日本一家滑雪場的巴士遭逢大雪，竟然積出「第二層」座位。圖擷取自twitter

日本不少地區在冬天都會降雪，滑雪更是許多人的嗜好之一。最近就有日本滑雪場，因為一張車子積雪的照片，意外引起網友們的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本新潟縣的一座渡假村「ガーラ湯沢スノーリゾート」設有滑雪場，本來期盼雪季的到來，但在12月12日到15日期間，都因為降雪不足，導致滑雪場積雪不夠，只好公告暫時休業。

沒想到在那之後，該地卻突然降起大雪。除了影響交通之外，園區內載客用的巴士，車頂也積滿了幾乎和車身一樣高的雪量。一下子雪量變化如此之大，讓前幾天的降雪不足好像沒發生過一般。渡假村更是將照片拍下後上傳到twitter分享，並打趣的表示「今天早上獲得了一輛『二層巴士』」。

這輛「二層巴士」逗趣的樣子，吸引不少網友的關注，紛紛表示「這是壽司化了嗎」、「我看到了，裡頭有聖誕老人」、「誰來畫個窗戶吧」、「第二層座位看起來冷氣開得很強喔，不過我很怕冷還是坐第一層就好」。不過也多虧了大雪到來，使得滑雪場總算順利開放了。

多虧了降雪，滑雪場終於可以順利開放。圖擷取自twitter
多虧了降雪，滑雪場終於可以順利開放。圖擷取自twitter

日本 巴士

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