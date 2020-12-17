美國NASA登月計畫 加拿大空人將首度參與

加拿大創新、科學暨經濟發展部長貝恩斯今天宣布，加拿大太空人將參加2023年登月任務，這是美國國家航空暨太空總署「阿提米絲」登月計畫的一部分。

這是加拿大太空人首度參加登月任務。

貝恩斯（Navdeep Bains）在記者會中表示：「我很驕傲地宣布另一個第一次：加拿大將參加美國自阿波羅任務以來首度執行的載人登月任務。」

「這將讓加拿大成為繼美國之後，第2個有太空人進入深太空的國家。」貝恩斯沒有透露這名加拿大太空人的名字。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA），「阿提米絲2號」（Artemis II）任務將於2023年執行，將嘗試載人至月球軌道，但不登陸。

澳洲、加拿大、義大利、日本、盧森堡、阿拉伯聯合大公國、英國和美國等8國，已簽署參加NASA阿提米絲計畫協議，預計2024年載人重返月球。