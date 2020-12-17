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衣國北部提格雷動亂 百萬兒童陷人道危機

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
聯合國兒童基金會警告，衣索比亞北部提格雷區的數百萬名兒童，因為當地動亂，缺乏救援物資，已陷入人道危機。（Photo by 網路截圖）
聯合國兒童基金會警告，衣索比亞北部提格雷區的數百萬名兒童，因為當地動亂，缺乏救援物資，已陷入人道危機。（Photo by 網路截圖）

聯合國兒童基金會警告，衣索比亞北部提格雷區的數百萬名兒童，因為當地動亂，無法獲得救援物資，已陷入人道危機。衣索比亞是非洲人口第二大國，聯合國難民署統計，政府軍與提格雷人民解放前線（TPLF）從11月初以來的衝突，令5萬多衣索比亞難民逃到蘇丹，其中一半以上是孩童。

救援物資受阻

根據《CNN》報導，衣索比亞政府於12月初曾經承諾，會容許人道組織進入發放物資，但遲遲未能兌現，令該地區230萬孩童青少年缺乏救援物資，像是營養不良的補充品、必要的疫苗、緊急藥品、乾淨的水和衛生用品。聯合國兒童基金會執行主任佛瑞15日表示，這些救援物資越是延遲送到，他們的情況就越糟。

聯合國於2日表示，已經與政府軍達成協議，人道救援工作人員可以「不受阻、持久且安全的」進出提格雷區，對需要的人提供救援服務。但幾天後4名人道組織工作人員在提格雷地區遭到開槍射擊，衣國政府軍指控他們闖過兩個檢查哨。

歐盟對衣政府施壓

根據《德國之聲》報導，因為提格雷地區的衝突，歐盟今年要援助衣索比亞的預算還有9千萬歐元尚未發放。歐盟發言人表示，近期內這筆錢不會發放，「我們需要看到衣索比亞政府滿足一定的條件，才會恢復撥款。」

這些條件包括：容許人道救援組織的工作人員不受限制地進出該地區，容許平民逃往鄰國，結束對特定種族的處置和仇恨性發言，恢復電信網路和媒體。目前在提格雷的部分地區資訊還是很封閉，像席爾鎮的電信中斷，外界無法具體得知政府軍與TPLF的傷亡和物資損失。

影響厄立垂亞和蘇丹

在提格雷地區原本有96000名厄利垂亞的難民，和4個收容他們的難民營，目前聯合國難民署無法向他們提供協助，他們已經超過一個月沒有收到救援物資了。

同時，世界糧食計劃署也在努力應對從提格雷區湧入蘇丹的難民潮，並呼籲國際社會加大捐款力度。蘇丹的聯合國難民署強調，為避免在人滿為患的難民營中爆發新冠疫情，當地需要增設洗手站、個人防護裝備和教育宣導，「局勢很不穩定，令人擔憂。」包括食物短缺、洗浴條件缺乏等。

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