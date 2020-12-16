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用眼神表達需求 研究人員：野生袋鼠也能學會與人類交流

中央社 / 雪梨16日綜合外電報導
研究人員今天發表的研究報告表示，野生袋鼠也能和經馴化的狗狗一樣學習與人類交流。袋鼠能透過眼神「表達」需求，向人們求助。示意圖／Ingimage
研究人員今天發表的研究報告表示，野生袋鼠也能和經馴化的狗狗一樣學習與人類交流。袋鼠能透過眼神「表達」需求，向人們求助。示意圖／Ingimage

研究人員今天發表的研究報告表示，野生袋鼠也能和經馴化的狗狗一樣學習與人類交流。袋鼠能透過眼神「表達」需求，向人們求助。

研究人員圈養11隻還未馴化的袋鼠，報告指出，當其中10隻袋鼠無法打開裝有食物的盒子時，牠們會目不轉睛地盯著研究人員。9隻袋鼠為要指向或示意打開盒子，會輪流盯著研究人員和容器。

負責這項研究的愛爾蘭研究人員麥艾利高特（AlanMcElligott）在香港與路透社記者通話時說：「我們將這種行為解讀成一種蓄意溝通方式，要請求幫助。」

麥艾利高特還說：「人們並不期望野生動物能表現得和牠們一樣，這就是為什麼研究結果令人驚訝。」

一般認為只有狗狗、馬匹或山羊等經馴化的動物能與人類溝通，但這項研究質疑這種看法，提出有更多動物能領會如何向人類表達想法。

來自雪梨大學（University of Sydney）的共同研究人員葛林（Alexandra Green）總結道：「我們先前都以為只有經馴化的動物面對問題時才會求助，但野生袋鼠也可以做到。」

「它更有可能是因應環境需要的一種學習行為。」

袋鼠

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