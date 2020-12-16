日育兒津貼排富 夫妻恐假離婚領補助

日本育兒津貼擬改制，恐引發「離婚潮」？日本以育兒津貼方式鼓勵國民生育多年，最近，首相菅義偉預備以年收入為標準限縮請領資格，引發不少反彈。民眾認為，這等於變相懲罰許多必須兼顧工作、育兒的家庭，夫妻倆努力工作補助卻減少，讓人深感「不如離婚算了」。

菅義偉12月14日主持「全世代型社會保障檢討會議」，會中裁示：要確保財源穩定，來整備日本全國托育設施，滿足未來4年14萬名兒童的托育需求，並且檢討是否針對夫妻任一方年收入達1200萬日圓以上者，取消請領育兒特殊津貼的資格。

排富條款影響61萬人

《Business Insider Japan》報導，日本政府推動育兒津貼排富，要把節省下來的370億日圓預算（約100億台幣）， 用於減少那些未能進入幼兒園等托育設施就讀的「待機兒童」人數。排富新措施可望在2022年10月上路，受到影響的兒童約有61萬人。

一項針對1842名領取育兒津貼女性的網路問卷調查指出：有八成受訪者對於育兒津貼請領資格調整抱持負面態度，其中不乏考慮放棄全職工作、不再多生小孩，甚至慎重考慮「假離婚」的人。

考慮假離婚續領津貼

一位現在懷了第三胎、從事自由接案工作的30世代女性表示，任職商社的先生請育嬰假減少收入，卻傳來育兒津貼要減少的消息，「國家與公司都幫不上忙，很絕望」，夫妻倆認真考慮要以假離婚方式維持津貼請領資格。

根據《日本內閣府》統計，近來領取育兒津貼者，包含受雇、非受雇及公務員在內，一年有9百多萬人，一年補助總額超過2兆日圓。

除限縮請領資格之外，日本政府也有意把請領津貼資格審核基準，從「只計收入較高一方」改為「夫妻合併計算」，但目前僅對外表示「會繼續檢討」。一般認為，如果真的這樣做，雙薪家庭的妻子更容易選擇放棄全職工作，以免夫妻兩人總收入超過請領津貼上限。屆時，更多家庭可能考慮不生第二、三胎，這反而與日本政府鼓勵婦女在職場打拚也積極生育的立場相悖。

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