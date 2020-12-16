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6歲兒當擋箭牌 夫妻在百貨竊取百萬名錶

聯合新聞網 / 綜合報導
羅馬尼亞一對夫妻以6歲兒子當擋箭牌，從英國哈洛德百貨竊取價值67000英鎊名錶。圖／擷自mirror
羅馬尼亞一對夫妻以6歲兒子當擋箭牌，從英國哈洛德百貨竊取價值67000英鎊名錶。圖／擷自mirror

羅馬尼亞33歲男子帕拉（Ilie Para）以及妻子布蘿伊（Marta Para-Bloj）日前拿6歲兒子當擋箭牌，從英國哈洛德百貨（Harrods）竊取價值67000英鎊（約合新台幣252萬元）名錶。昨天法官判處帕拉18個月刑期，布蘿伊8個月刑期。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，兩夫妻犯案前曾到哈洛德百貨勘查拍照，5天後再帶兒子返回現場行竊。當時帕拉聲稱要幫布蘿伊的父親買禮物，趁銷售員轉頭時，將藏在兒子帽子裡的手錶複製品跟真品掉包。布蘿伊在銷售員轉頭回來時還刻意移動手錶，佯裝自己真的在仔細觀看手錶。

最後夫妻倆表明「還要再想一想」打算離開現場，銷售員進一步詢問夫妻聯絡方式時，他們顯露出不耐煩的態度揚長而去。銷售員當下沒察覺有異狀，但隔天另一名銷售員發現手錶錶盤不同，而且手錶上的序列號不見了因此報警。幾天後帕拉夫婦在返家途中被警察攔截逮捕，帕拉被捕時還戴著偷來的手錶。

該對夫妻的辯護律師表示，布蘿伊被捕時懷有身孕後來在獄中流產。而本業為計程車司機的帕拉因想籌措祖父的手術費用才決定偷名錶換錢，此次牽連妻子跟孩子，讓他深感抱歉。

夫妻 羅馬尼亞 英國 偷竊

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