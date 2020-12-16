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葛萊美歌手「10天節食排毒」惹議 網批：說好的愛自己呢？
曾獲葛萊美獎的美國歌手莉佐（Lizzo）日前在社群平台發布自己連續10天只喝果昔及少量食物排毒的影片，網友批評不符歌手建立的「自信愛身體」形象，且這樣的節食方式會對身體造成不良後果。
美國廣播公司NBC新聞報導，莉佐參考暢銷書《10天瘦7公斤，風靡全美的綠果昔排毒法》（ 10-Day Green Smoothie Cleanse）及營養師的建議，進行節食計畫，10天內只喝綠果昔、保健補品、以及堅果、小黃瓜等食物。
莉佐在影片中表示對10天排毒法感到「很不可思議且對成果自豪。」但是不少網友抨擊，認為這種飲食法動搖了她長期倡導「要愛各種尺寸身體」的理念，而且還美化了失衡的飲食習慣。
莉佐稍後在影片說明10天排毒法「並不是為了在短期內瘦身」，而是因為她在11月壓力很大時喝了很多酒、吃了很多很辣的食物，讓胃受不了，希望藉由這樣的飲食法回到自己健康的狀態。
她還補充說這樣的飲食法改善了她的睡眠、身體充滿水分、精神更加穩定，強調「大女孩可以對身體做自己想做的事！」
網友courtney_xoxo說：「排毒法有很多盲點及風險，名人不應該大力宣導。」網友pomsky則提到影片中的莉佐看起來很不快樂，認為她的問題不在生理上，「而是要優先解決心理問題，不是進行這種飲食法再將影片放上網。」
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