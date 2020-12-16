快訊

獨／主張萊劑對人體有害 國民黨：醫師蘇偉碩遭政府查水表

中國包商銀行債務全額減記，江派「明天系」成祭品？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葛萊美歌手「10天節食排毒」惹議 網批：說好的愛自己呢？

聯合新聞網 / 綜合報導
美國歌手莉佐進行10天果昔排毒法惹議。圖／取自dailymail
美國歌手莉佐進行10天果昔排毒法惹議。圖／取自dailymail

曾獲葛萊美獎的美國歌手莉佐（Lizzo）日前在社群平台發布自己連續10天只喝果昔及少量食物排毒的影片，網友批評不符歌手建立的「自信愛身體」形象，且這樣的節食方式會對身體造成不良後果。

美國廣播公司NBC新聞報導，莉佐參考暢銷書《10天瘦7公斤，風靡全美的綠果昔排毒法》（ 10-Day Green Smoothie Cleanse）及營養師的建議，進行節食計畫，10天內只喝綠果昔、保健補品、以及堅果、小黃瓜等食物。

莉佐在影片中表示對10天排毒法感到「很不可思議且對成果自豪。」但是不少網友抨擊，認為這種飲食法動搖了她長期倡導「要愛各種尺寸身體」的理念，而且還美化了失衡的飲食習慣。

莉佐稍後在影片說明10天排毒法「並不是為了在短期內瘦身」，而是因為她在11月壓力很大時喝了很多酒、吃了很多很辣的食物，讓胃受不了，希望藉由這樣的飲食法回到自己健康的狀態。

她還補充說這樣的飲食法改善了她的睡眠、身體充滿水分、精神更加穩定，強調「大女孩可以對身體做自己想做的事！」

網友courtney_xoxo說：「排毒法有很多盲點及風險，名人不應該大力宣導。」網友pomsky則提到影片中的莉佐看起來很不快樂，認為她的問題不在生理上，「而是要優先解決心理問題，不是進行這種飲食法再將影片放上網。」

減肥

延伸閱讀

日男實測「咖哩減肥法」出現驚人成效 網笑：畢竟是咖哩嘛！

童年回憶！賣場驚見「經典神飲」 網歪樓：泳裝辣妹沒變老

為何日韓人普遍偏瘦？ 網曝「2關鍵」：台灣人怎麼可能不胖

朋友故意吃胖逃避當兵 他傻眼問：為免役犧牲健康值得嗎？

相關新聞

葛萊美歌手「10天節食排毒」惹議 網批：說好的愛自己呢？

曾獲葛萊美獎的美國歌手莉佐（Lizzo）日前在社群平台發布自己「10天果昔排毒」影片，網友批評不符歌手建立的「自信愛身體」形象，且會對身體造成不良後果。

女殘忍砍下貓頭鷹頭還合影 半年後家門口遭槍殺

哥倫比亞共和國21歲女子日前在社交平台上傳「砍掉貓頭鷹頭」的影片引起眾怒，13日她在自家門外被摩托車騎士開槍射死。

性犯罪一籮筐！時尚大亨尼加德加拿大落網 美盼引渡

加拿大警方今天宣布，已應美國司法體系要求，逮捕時尚大亨尼加德（Peter Nygard）。美國司法體系正尋求引渡尼加德，...

鹹蛋超人、鲁邦三世出自他手！日本漫畫家一峰病逝

日媒報導，曾將知名電視影集「鹹蛋超人」畫成漫畫的日本漫畫家一峰大二，於11月底因病去世，享壽84歲。

風暴席捲！「泡沫海」吞噬澳洲黃金海岸

澳洲東部連日受到氣旋和破壞性巨浪影響，除了拜倫灣（Byron Bay）著名的海灘受侵蝕幾近消失，當地媒體更指出，這場「百...

巴基斯坦新法嚴懲性暴力 強姦犯將「化學閹割」

巴基斯坦通過新法，允許對強姦犯者進行化學閹割。巴基斯坦9月發生一名法籍女子在孩子面前遭到輪姦的案件，引起全國憤怒，因而讓總理伊姆蘭在11月批准反強姦法草案，而總統艾維也於15日簽署通過，提交議會通過後，將允許對強姦犯進行化學閹割。

父母菸蒂引火4童慘死 調查報告揭露孩子生前慘況

英國發生家庭火災悲劇，4名幼童因父母遺留菸蒂引發的大火濃煙嗆死家中，該對父母事後因涉嫌重大而被捕但隨即獲釋。本月中此案報告出爐，揭露孩子生前「因長期疏於照料而遭受重大傷害」。

超美！義大利建築師操刀設計疫苗站 朵朵花開象徵再生

義大利將於明年1月開始施打新冠肺炎疫苗，屆時全國將設立1500座臨時疫苗站。由義大利知名建築師博埃里（Stefano B...

吸毒惹禍！網紅挖出瀕死母親的器官 出庭傻笑摳指甲

一名21歲網紅在家拿廚房刀具殺掉母親，還在母親有意識時挖出她的心臟及其他器官。

棄考古學位去沙漠抓毒蠍 他25歲靠出口蠍毒液創業

埃及一名年輕人多年前棄念大學考古學位，跑去沙漠與水岸抓毒蠍，以萃取醫療用的蠍毒。如今25歲的他已經成立公司，專門出口毒液...

埃及版「歐陽鋒」！25歲開公司 1克蠍毒賣1萬美元

路透報導，巴斯塔（Mohamed Hamdy Boshta）出身自埃及梅努菲亞省，現在是開羅毒液公司（Cairo Venom Company）的老闆。他的公司專門在全埃及捕捉毒蠍與毒蛇，並從牠們身上萃取毒液。

象牙海岸總統烏阿塔哈 爭議中宣誓就職

西非象牙海岸10月底舉行總統大選，78歲的現任總統烏阿塔哈14日在爭議聲中宣誓就職，有13個非洲國家派員出席就職典禮，法...

熱門新聞

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

18歲俄男信Google Maps導航受困「屍骨之路」 負50度變冰柱慘死

川普哭哭！美上月自陸進口額創紀錄　紐時曝關鍵主因

美參院多數黨領袖終於恭喜拜登當選總統

梅根又贏凱特！「皇室話題女王」太威 凱特根本差太多

日男與老婆吵架隔天便當只有白飯 結局超暖心：我愛老婆！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。