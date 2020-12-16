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女殘忍砍下貓頭鷹頭還合影 半年後家門口遭槍殺
哥倫比亞共和國21歲女子奧爾達娜（Mileydis Aldana）日前在社交平台上傳「砍掉貓頭鷹頭」的影片引起眾怒，13日她在自家門外被摩托車騎士開槍射死。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，奧爾達娜在半年前因為活宰貓頭鷹的影片受封為「貓頭鷹殺手」。當時她下手後，一隻手揮舞著頭，另一隻手抱著貓頭鷹無頭屍體拍照。
影像流出後，當地環保團體向警方控訴奧爾達娜的惡行，警方針對「虐待動物」一事調查奧爾達娜。報導指出她最近幾週曾在社交平台上收到死亡威脅。
2名男子本周日現身在奧爾達娜家門外，其中1名男子下車後一言不發朝她開6槍，接著2人騎快車逃逸。奧爾達娜被緊急送往急診，然而到院前她已撒手人寰。有關單位目前尚未釐清加害人謀殺她的動機。
網友RichJUK表示奧爾達娜得到現世報，認為發生在她身上的慘案「並無不妥。」網友Country girl 22也說：「殺動物一點都不好玩，奧爾達娜現在知道被殺的感覺了。」
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