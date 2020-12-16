父母菸蒂引火4童慘死 調查報告揭露孩子生前慘況

英國去年二月發生家庭火災悲劇，4名3到8歲幼童因父親莫爾頓（Chris Moulton）及母親優妮特（Natalie Unitt）遺留菸蒂引發的大火濃煙嗆死家中，該對父母事後因涉嫌重大而被捕但隨即獲釋。本月中此案報告出爐，揭露孩子生前「因長期疏於照料而遭受重大傷害」。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，社工人員曾建議煙癮重的父母不要在室內吸菸，而在先前探訪該家庭時，發現家裡很安靜，孩子出現口語障礙，其中一個孩子被放在推車上看電視，研判「父母沒提供孩子足夠的刺激或指導。」

另外還有托嬰中心人員注意到孩子從前一個晚上就沒換過尿布。且這些孩子在17個月內身上出現50多處傷口，疤痕或瘀青。

英國廣播公司BBC指出，孩子們生前曾參與超過18個月的兒童保護計劃，但「幾乎沒法證明他們的生活有任何改善。」優妮特則否認報告中提到「孩子疏於照料」的控訴。

英國皇家檢察署（The Crown Prosecution Service）表示目前尚未有足夠證據起訴這對夫婦。

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