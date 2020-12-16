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吸毒惹禍！網紅挖出瀕死母親的器官 出庭傻笑摳指甲

聯合新聞網 / 綜合報導
21歲網紅在母親垂死時挖出她的心臟及其他器官。圖／取自Anna Leikovic IG
21歲網紅在母親垂死時挖出她的心臟及其他器官。圖／取自Anna Leikovic IG

東歐內陸國摩爾多瓦日前發生當地前所未有的家庭慘案，一名21歲網紅萊可維琪（Anna Leikovic）在家拿廚房刀具殺掉母親，還在母親有意識時挖出她的心臟及其他器官。

俄羅斯日報《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）報導，40歲的母親發現萊可維琪吸毒，想將她移交毒品勒戒所，萊可維琪竟對母親下毒手。萊可維琪行兇後洗了澡，把屍體留在公寓裡，就去找她的吸毒男友。

案發後萊可維琪隨即被警方拘捕，檢察官辦公室認為萊可維琪是主要犯罪嫌疑人，且相信「沒有其他犯罪嫌疑人。」

萊可維琪是在IG擁有1萬多粉絲的醫學生，其父親經營家禽養殖場，且是大型土地所有者，還曾競選當地政府要職。萊可維琪的母親在德國工作，以確保女兒生活無虞。萊可維琪的舅舅遺憾原本美好的家庭破碎：「萊可維琪的母親很愛女兒，總是盡可能花時間多陪她。我不敢相信萊可維琪是主要嫌疑犯。」

萊可維琪本月中出庭時，意識不清的躺在長椅上，不時百無聊賴地摳手指甲，甚至手比YA。當現場記者在她離席時詢問她為什麼要殺母親，她笑著揮手回答：「再見」。

吸毒 網紅 毒品 檢察官 屍體

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