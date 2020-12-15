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日男與老婆吵架隔天便當只有白飯 結局超暖心：我愛老婆！
日本有男網民在twitter分享與妻子吵架後，隔日回到公司後戰戰兢兢地打開妻子做的便當，驚覺裡面只有白飯，還用海苔（紫菜）生氣地寫了「くそ」（可惡）2字，正當樓主萬念俱灰地打算吃「齋飯」時，卻發現原來內另有乾坤，令他不禁高呼：「果然我愛我老婆！」
該名日本男子打開飯盒後驚覺只有白飯，他無奈地拍照放上twitter訴苦。孰料在開始用餐時翻了兩口，才驚覺原來可愛的妻子竟然在白飯的底下內放了滿滿的肉。男子後來更表示妻子隔日再做了「和好完初飯盒」，以表達對丈夫滿滿的愛，令他大為感動！
網民看後大呼羨慕，紛紛表示「（吵架後）依然會做飯盒本身就很可愛了」、「沒有偷偷放大便嗎？（笑）」。後來甚至引來一眾網民分享妻子所做的有趣便當：
昨日嫁とケンカしました— 盆栽Mk-Ⅱ 二桁会【にけたかい】 (@JZX90Masaya) December 2, 2020
お弁当はこれでした
現場からは以上です pic.twitter.com/6K9L73Lnk0
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文章授權轉載自《香港01》
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