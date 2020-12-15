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日本締全球創舉 密封艙內成功採集地球外氣體

中央社 / 東京15日綜合外電報導
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布，日本探測機「隼鳥2號」帶回密封艙內所採集到的氣體，確實是來自小行星「龍宮」（Ryugu）。法新社
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布，日本探測機「隼鳥2號」帶回密封艙內所採集到的氣體，確實是來自小行星「龍宮」（Ryugu）。法新社

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布，日本探測機「隼鳥2號」帶回密封艙內所採集到的氣體，確實是來自小行星「龍宮」（Ryugu）。這是全球首例成功採集到地球外氣體。

日本TBS電視台報導，隼鳥2號（Hayabusa 2）專案經理津田雄一說，「我們已確認成功採集到來自龍宮的氣體，如此一來，隼鳥2號已完全達成採樣返回（將樣本送返地球）的任務」。

JAXA表示，在分析隼鳥2號帶回密封艙內採集到的氣體時，發現成分並非地球所有，因為存放容器是密封、沒有混入地球大氣物質，「可以確認是來自龍宮」。

日本此舉成功將地球外氣體狀態物質帶回地球，締全球創舉。

JAXA昨天已確認密封艙內有黑色粒子物質，今天進一步確認存在許多數公釐大小的粒子。

隼鳥2號在全球疫情大流行下，6日成功將可能藏有生命起源解答的密封艙送回地球，8日順利返回JAXA。研究人員接下來預計花約半年時間記錄採樣，2021年6月左右開始進行正式分析。

密封艙內被認為裝有成功採集到龍宮上砂石，這些砂石很可能保留太陽系46億年前誕生時痕跡，有助解答生命起源。

完成龍宮探索任務的隼鳥2號目前運作正常，研究團隊已變更隼鳥2號軌道，前往位於地球與火星間公轉的小行星1998KY26，預計2031年7月左右抵達。

日本 砂石

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