他殺死出軌女友及9歲胞弟 自爆命案現場影片給電視台播

32歲俄羅斯商人古謝諾夫（Akshin Guseinov）日前得知26歲女友瑪嘉洛法（Viktoria Makarova）和別的男人交往，一怒之下殺死她，將她的屍體放進浴缸後，驅車前往女友家虐殺她9歲的弟弟。最後古謝諾夫甚至提供當地電視台命案現場畫面，坦承自己的罪行。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，古謝諾夫在影片中供稱自己「很理智」，原本努力為了兩人的未來打拚，給女友錢、幫她買東西、關心她，然而女友12月初表明自己8月開始與別人有染，還合理化自己的行為，認為兩人還沒同居所以算是「自由身」。古謝諾夫才選擇殺了她，「因為已經沒有回頭路。」

警方透露瑪嘉洛法受到頭部反覆撞擊而亡，其胞弟則在母親離家時遭受古謝諾夫「殘忍的對待」，身上出現多處骨折身亡。

瑪嘉洛法的出軌對象很震驚自己成為第三者，指出古謝諾夫在案發時用瑪嘉洛法的電話打給他說：「接下來發生的事情會嚇死你。」

古謝諾夫在影片中提到自己會開車前往黑海，服用安眠藥後會下海游泳。目前古謝諾夫行蹤成謎。