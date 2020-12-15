天空瞬間變暗 智利近30萬人觀看日全食

智利南部與阿根廷今天下午1時出現日全食，將白天瞬間變成黑夜，持續了約兩分鐘，智利防疫期間仍有近30萬人出外朝聖。

智利稍早天公不作美下起大雨，數萬名天文迷原本以為看不到日全食，所幸雲層在最後一刻散開，讓民眾目睹得到這個天文奇景。

18歲的托德西利亞（Matias Tordecilla）在維拉里卡湖（Lake Villarrica）湖畔的普孔鎮（Pucon）激動地說：「日全食很美、無與倫比。由於天候不佳、雲層濃密，沒有人認為可以看得到日全食，但雲層及時散開，真的很棒，這是個奇蹟。」

這是智利18個月來第2場日全食。根據智利天文協會（Chilean Astronomy Society），智利上一次是在2019年7月在北部沙漠地區觀測到日全食，為1592年來智利首度出現日全食。

在阿根廷巴塔哥尼亞高地（Patagonia），有數個家庭與外國人在艾爾丘孔鎮（Villa El Chocon）與彼德拉德爾阿吉拉鎮（Piedra del Aguila）之間紮營，期盼可以觀測到日全食。

儘管當地沒有下雨，但強風影響到能見度。

智利因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情限制民眾移動，但今天仍有近30萬名旅客前往位於首都聖地牙哥南方約800公里處的阿勞卡尼亞地區（Araucania）。

有數十名業餘與專業的科學家在維利亞里卡火山（Villarrica volcano）山坡架設望遠鏡，觀賞月球運行到太陽與地球之間的日全食現象。

智利當局擔憂日全食將吸引大批民眾群聚，宣布在能觀測到日全食的地區實施嚴格防疫措施，在出現日全食的前後兩天禁止自由移動。

智利人口約有1800萬人，確診病例累計超過57萬例，死亡病例達近1萬6000例。