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南韓天團BTS憑這兩點 被選為《時代》2020年度最佳藝人！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
韓國團體防彈少年團BTS。 路透社
韓國團體防彈少年團BTS。 路透社

南韓天團「防彈少年團」（BTS），今年10月BTS東家Big Hit娛樂公司，才風光掛牌上市，今日BTS更成為美國《時代雜誌》（TIME）的年度最佳藝人（Entertainer of the Year），在2020年繳出一張超級亮眼的成績單！

BTS由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook七名成員組成，於2013年首次在Big Hit娛樂經紀公司旗下亮相，BTS的東家不同於南韓三大娛樂龍頭SM、YG、JYP娛樂公司。

2005年成立的Big Hit娛樂公司，是一間極為年輕、中小型的經紀公司，不論資源或資金等，皆難以力拚南韓三大娛樂巨頭。然而，竟能在短短七年間將BTS打造為國際知名的樂團。

打破多項紀錄的天團BTS

究竟BTS紅在哪裡？為何能躍為《時代》榜上的年度最佳藝人？

《時代雜誌》點出「BTS不僅是在榜單上最活躍的K-POP團體，毋庸置疑也已成為世界上最大的樂團（the biggest band in the world），發行多張專輯，並且打破音樂類型，在2020年達到流行明星的頂峰。」

BTS首度以單曲Dynamite攻佔美國《告示牌》（Billboard）百大單曲排行榜冠軍，上月底BTS也以該首歌曲，首次獲得葛萊美獎提名。

影音平臺YouTube的音樂趨勢經理彌漢（Kevin Meenan）表示，「Big Hit Labels 是在YouTube上，最受歡迎的10個音樂用戶之一，（截至今年為止，帳號的觀看次數已超過130億）單曲《Dynamite》發布後不到一天，不僅獲得1.01億次觀看，更打破先前他們所締造的紀錄。」

儘管今年因新冠疫情影響，BTS被迫取消世界巡演演唱會等活動，為造福廣大粉絲，BTS在十月中旬舉辦「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」的付費線上演唱會，吸引近百萬名的粉絲同時在線參與。

且同月BTS東家Big Hit娛樂公司掛牌上市，首次公開募股（IPO）一共籌得9630億韓元（約新台幣240.6億元），成為南韓自2017年以來規模最大的IPO！

BTS善用自身影響力，積極關注社會議題

《時代雜誌》點出「在流行音樂的作曲和製作上，BTS採取不同於傳統的方式，並在音樂中有傑出的貢獻。」

除了音樂上的創新表現，關懷多元議題的BTS也積極發揮社會影響力，成為《時代》肯定為年度最佳藝人的兩大理由。

像是在2013年，BTS出道曲《No More Dream》中，批評南韓的升學主義及社會壓力，並積極關注心理健康等方面，更公開表示他們對LGBTQ +族群的支持，而南韓目前未在法律上承認同性婚姻。

不論BTS在YouTube上創造破紀錄的觀看數，或是締造三年來南韓規模最大的IPO，這一切都要歸功於ARMY（BTS的官方粉絲名稱），取自英文Adorable Representative M.C for Youth的縮寫，意為「值得人們景仰的青年代表」，同時，ARMY也有軍隊之意，形容粉絲對BTS成員的效忠。

在新冠疫情期間，BTS也展現可觀的全球影響力，包含呼籲全球ARMY支持黑人的命也是命（Black Lives Matter）等社會運動，並捐款100萬美元給正在美國進行的反種族主義運動的團體。

BTS成員Suga接受時代雜誌的採訪時表示：「有時候我仍會對一些難以想像的事情發生，而感到訝異，但我自問，如果不是我們去做，誰來做這件事呢？」

從攻佔《告示牌》冠軍、成為近年最大IPO、獲得《時代雜誌》年度最佳藝人的殊榮，BTS不僅達到流行音樂中的傑出成就，更善用自身影響力，持續關注不同的社會議題、呼籲ARMY（BTS粉絲）參與。看來，BTS仍會持續創造輝煌紀錄。

目前《時代雜誌》已陸續公布今年各領域的傑出人物，包含今年度風雲人物由美國新任總統拜登、新任副總統賀錦麗獲選，而年度最佳運動員為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.12.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

南韓 疫情 BTS

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