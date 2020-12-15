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沙特吉達 一艘運油船爆炸

德國之聲 / 德國之聲
圖／德國之聲中文網
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（德國之聲中文網）沙特海港城市吉達一艘運油船發生爆炸。位於新加坡和丹麥的船運公司Hafnia宣布，BW Rhine號運油船被「外來物體」擊中。該公司稱，船上火勢已被撲滅，22名船員沒有受傷，現在安全地點。此外，油艙的氧氣含量也被降低，以免再次起火。

迄今為止，尚無人宣布對此次襲擊負責。位於紅海邊的吉達是沙特國有石油公司Aramco的一個銷售中心。該公司是世界最大的原油出口商。

此次事件令人聯想起這一對石油貿易十分重要的地區過去發生的船只遭襲擊事件。約三周前，沙特海岸一艘停靠在修理廠的空載運油船發生地雷爆炸事件。

沙特領導下的軍事聯盟在也門打擊胡塞反叛武裝。沙特政府間接指責胡塞武裝為襲擊負責。此前，胡塞武裝曾向吉達一個Aramco公司設施發射導彈。

沙特政府多次指責伊朗為胡塞武裝提供了先進的武器。德黑蘭則予以否認。自2014年以來，也門的沖突已導致數萬人喪生。聯合國稱之為世界上最嚴重的人道危機。

苗子/葉宣（德新社、法新社、路透社）

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