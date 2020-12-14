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藥廠業務穿梭醫院 日疫後管制升級

台灣醒報 / 記者王先棠╱台北報導
新冠疫情下，日本醫院將院內感染管控措施升級，限制藥廠業務來訪，以「對醫師推薦藥品」謀生的醫藥行銷師。(網路截圖)
新冠疫情下，日本醫院將院內感染管控措施升級，限制藥廠業務來訪，以「對醫師推薦藥品」謀生的醫藥行銷師。(網路截圖)

醫院診間門外，除了候診病人，常見藥廠人員守候。他們忙碌穿梭於醫院診所，追著醫師提供各類藥品資訊，對醫院買藥、醫師開藥的決定產生一定影響。新冠疫情下，日本醫院將院內感染管控措施升級，限制藥廠業務來訪，以「對醫師推薦藥品」謀生的醫藥行銷師（MR，Medical Representative），生存危機感大增。

根據《週刊東洋經濟》報導，近來因為缺乏患者需求量超高的大型新藥上市，以及藥價競爭激烈，不少日本藥廠經營遭遇挑戰。新冠疫情使面對面交談受限，習慣每天要對醫師做業務拜訪的藥品行銷師，就業環境更險峻。

從業人數六年直落

根據統計，日本國內MR從業者，從2013年最高峰時6.5萬多人，連續6年減少到2019年的5.7萬人。2019年與2018年之間減幅最大，達2700人。

任職大藥廠當MR，40多歲年收入1千萬日圓者頗常見，但現在藥廠對維持大批高薪MR人力漸感壓力。不少日本知名藥廠，在國內聘僱的MR人數都超過2千，武田自今年8月開始就鼓勵薪資較高的MR員工優退，約有5、6百人申請。

優退對象，不單看年齡，也看業務內容。由於預期癌症、罕見疾病藥品市場將大幅成長，加上糖尿病、高血壓等慢性病的藥品專利過期，低價學名藥競品輩出，藥廠更傾向把慢性病藥品業務人力縮編，增加單一員工業務量，或更積極勸退員工。

數位工具搶醫師目光

醫師獲得藥品行銷資訊的管道，除了勤跑醫院診間的藥廠業務，還有各種實體、線上演講會、藥廠官網，以及醫療情報網站。

根據《藥品市調公司》今年1至10月間針對4千位日本醫師所做的調查，疫情衝擊下，在病床超過20張的醫院部份，MR對醫師處方決策的影響力，也就是醫師對MR提供藥品資訊的印象深度，明顯減少約34％。

醫院如果持續限制藥廠業務來訪，這群MR對於醫師處方決策的影響力，恐怕難以回到疫情發生前水準。論者認為，日本藥廠過於依賴與醫院醫師互動推薦自家藥品的模式，早該變革。此外，趁疫情加速數位工具普及，甚至利用智慧眼鏡、VR虛擬實境技術爭取醫師目光，也成為重點。

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醫師 日本 疫情

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