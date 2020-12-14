睡前擦化妝水、長得像星野源…日相親女的「普男」標準爆論戰

現代人逢適婚年齡仍單身的比例愈來愈高，許多日本人開始「婚活」，透過相親聯誼活動找尋另一半。有日本節目採訪進行婚活的女性，調查她們心目中對於於普通男性的標準，有人認為條件太嚴苛，意外引發討論。

日本TBS新聞節目「グッとラック」9日播出的內容中，統整相親聯誼女性對於「普通男性」的標準，含外型、經濟條件和生活習慣等項目。包括身高165公分以上、體重60～80公斤，外貌要類似演員星野源那種型；學歷要東洋大學、駒澤大學以上、住東京者年收要500萬日圓（約新台幣135萬）、住其他地區則要是公務員、在銀行或大企業上班。

另外還有生活習慣的要求，受訪女性希望男生睡覺前會用化妝水、鼻毛不外露、鬍子指甲整潔，而且每個月要去一到兩次美容院。

日本新聞節目9日播出的內容中，統整相親聯誼女性對於「普通男性」的標準。圖取自PTT

不少日本網友批評這標準太高了，一般20多歲的男生根本達不到；也有人覺得整體來說還好，身高體重的要求不算高，像星野源也稱不上是帥哥。有網友分析，可能很多日本男生長得像玩咖，相較之下星野源這種老實的外貌較令人安心。

在收入部分，東京是全日本年收入最高的地區，年薪平均615萬日圓（約新台幣166萬），但以適婚年齡的30～34歲男性而言，平均年薪僅有430萬日圓（約新台幣116萬），即使到了35～39歲也僅增加到482萬（約新台幣130萬），等於是40歲以下的男性似乎難以達標。

台灣網友則認為這些條件並不算太刁難：「除了化妝水和月去2次美容院以外都不誇張吧」、「日本男生普遍都這麼矮嗎」、「放低身高標準根本佛心，其他都有機會努力達到」、「日本男生本來就會花錢打理自己」、「這些條件就是經濟穩定的普通人」、「年薪500萬圓差不多是台灣50～70萬等級」、「星野源差不多就路人長相」。