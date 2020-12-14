五萬人住在破火山口！日網友飛機上空拍阿蘇火山 壯闊盆地奇景宛如動漫「你的名字」
日本熊本縣阿蘇市，因為周邊的火山地形而聞名。日前就有網友從上空拍到阿蘇盆地，畫面之奇特引發許多網友的讚嘆。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日前一位twitter網友「こはるちゃんやよっ」分享，他坐飛機經過日本熊本縣阿蘇市上空時拍下的照片。由於過去火山噴發，使得阿蘇市周圍被高山圍繞，形成一個盆地地形，透過從上空俯瞰全景下，更是顯得壯觀。
網友表示，他拍攝的地點是阿蘇「大觀峰」一帶。大觀峰視野良好，在上頭可以一覽阿蘇市區，以及周邊的「阿蘇五岳」，不時還有雲海美景。然而一般拍攝的照片，還是以在山坡等地形出發的視角較多，像這樣從上空拍攝的照片並不常見，卻也用另一個視角呈現了阿蘇特別的自然景象。
網友們看到照片也相當驚奇，表示「好厲害，居然是住在破火山口中間」、「實在太壯觀了」。也有網友聯想到知名動漫作品，表示「想到『你的名字』」、「很像『進擊的巨人』」。事實上這個火山臼大概東西寬18公里，南北有25公里寬，有將近五萬人居住在這裡，也因為有阿蘇山，使的熊本有火之國的別稱。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言