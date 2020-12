她懷胎9月「遭7醫院拒收」 等不到病床最後「一屍兩命」

「我只是一個...『剛好當過間諜』的小說作家。」英國間諜小說家的巨人級傳奇——約翰.勒卡雷(John Le Carré)——12日晚間因肺炎重症,以89歲高齡與世長辭。寫作經歷超過半世紀的勒卡雷,曾經是服役於英國軍情五處(MI5)與軍情六處(MI6)的頂尖情報員,因此在冷戰高峰的1963年,卻被牽連震動西方世界的「劍橋五人組」蘇聯雙面諜臥底叛逃案,特務身分被出賣曝光的勒卡雷被迫離開情報圈、自此轉行成為全職的諜報小說家。勒卡雷在冷戰時代,曾以《冷戰諜魂》(The Spy Who Came in from the Cold)、《諜影行動》(Tinker Tailor Soldier Spy)...等傑出的冷硬派敘事,成為冷戰時代最頂尖的間諜小說大師。

2020-12-14 12:58