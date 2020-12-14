日本美食廣場隔板超吸睛 網民大讚扇型設計似孔雀開屏

日本新冠肺炎疫情在仍嚴峻，政府更提升最高警戒級別以控制疫情繼續擴散，所有食肆因此要加強措施，實行1.5米社交距離。當地網民最近發現有美食廣場設有非常特別的隔板，一打開原來是紙扇概念的設計，加上不同的圖案，令食客在視覺上有所享受，不少網民更大讚打破了對隔板的沉悶印象。

該網民於Twitter上載相片，表示近日到訪一處美食廣場，發現每個座位之間的桌面上擺放了1個特別裝置，樓主好奇打開，才發現原來是個紙扇設計的隔板。從上載的片中可見，隔板未打開前本來只放在桌面上，一打開的高度可以剛好遮住座位，仍能保持食客之間的社交距離。

網民大讚設計新穎，加上不同的幾何圖案，令隔板變成室內裝飾，除了味覺上享受，同時在視覺上也感到舒適。「很特別呢」、「有品味的設計」、「不是隔板是藝術品」。但亦有網民質疑可否抗菌，「看起來像是紙造」、「很容易穿破的感覺」、「噴了口水怎辦」、「應該防不了菌吧」。

每個座位之間的桌面上亦有加設隔板。（HsgcK2@Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》