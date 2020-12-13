內戰中失去雙手和小腿 單車手用口「踩車」強戰東京奧運

明年，東京殘疾人奧運會將緊接在東京奧運後，在2021年8月24日至9月5日間舉行。傷健運動員的身體或許有所缺失，但在你我無法想像的殘酷經歷背後，他們的心靈、心志，卻比任何人都強大、圓滿。哥倫比亞單車運動員科利安（Juan Jose Florian）的故事，是戰火、血淚的交織。

哥倫比亞內戰由1964年開始延綿至今，直至2016年，哥倫比亞政府與哥倫比亞革命武裝力量（FARC）簽署停火協議，戰火才告緩和。然而多年內戰的傷痕仍隨處可見，科利安的故事就是其中之一。

現年38歲的科利安接受《 法新社 》訪問，將自己的經歷娓娓道來，「我從沒想過自己會成為運動員，我的童年夢想是當士兵。」科利安的哥哥當時是政府軍成員，不成文規定是，若一個家族中的兩個兒子，有一人加入了政府軍，另一個就要加入叛軍，聽起來可笑，但這是科利安童年時面對的赤裸現實。

少年時的經歷如此殘酷，科利安（右）卻總是展露笑容。（twitter）

15歲成叛軍童兵 逃走後卻成政府軍人

戰火最旺盛一夜，哥倫比亞革命武裝力量成員闖進了科利安的村子，子彈在夜空中橫飛，科利安形容道：「那就是屬於我們的煙火。」有成員向當時15歲的他說，他已到達該拿起槍枝的年紀了，於是他被帶走，成為FARC中6068名童兵的一員。

以瘦弱的雙手拿起沉重的槍枝、作戰、殺人……9個月後，他逃跑，向政府軍投誠。在戰火之地，童真註定不存在，青壯少年的價值就是上戰場，他成年後，再度穿上軍服、拿起槍，今次是為政府軍倒戈相向。

多年之後的一日，科利安在母親開設的店外拾起一個包裹，下一秒，他只看到自己的皮膚冒煙——包裹是炸彈，炸斷了他的雙手和右腿，右眼也嚴重受傷，他痛得叫哥哥拿槍來殺了自己。「幸好他沒有這樣做」，科利安回想道，「這最終成為上天賜予的禮物。」

在科利安的推特（Twitter）中，經常見到他分享自己騎單車的照片，但其實他早已在游泳取得莫大成就。科利安當年受傷後昏迷了12天，做過多次手術，再花1年時間復健，在這段時間，他發現原來世界上有殘疾人奧運會、自己還能游泳，還勝出過比賽。除了運動，他修讀了心理學學位、娶妻育兒，與太太合辦了運動品牌Mochoman，生活相當充實。太太安吉（Angie）本身是他的教練，卻從丈夫身上學到更多，「由他身上，我學會了永不言敗、不要說我做不到。」

科利安正積極備戰2021東京殘障奧運會。（twitter）

級別中最嚴重殘障 用口控制煞車作賽

現年38歲的科利安有了新目標——在2021年舉行的東京殘奧會贏得金牌，但今次是在單車項目。科利安的殘障級別是C1級，他坦言，自己雖是這級別中其中一位最年輕的運動員，「但我的情況是最差、截肢最多的。」

儘管三肢不完好，但他獲得哥倫比亞空軍的工程師為他特製單車支架，以碳纖維承托他的手肘和膝蓋，他可以口部控制轉波、用大腿操控煞車，日夜苦練，以奧運金牌為目標。

2020年，因全球新冠病毒疫情肆虐，科利安未能透過表演賽、研討會等獲得收入，但他早就習慣在絕望中找到希望——東京奧運延期，讓他有更多時間備戰、衝擊最高目標。「若去不了東京奧運，就去2024的巴黎奧運吧！」科利安如是說。

黎明來臨前總是黑暗，科利安的前半生大多在黑暗中度過，儘管在黎明來臨前，他在捧起炸彈的一刻，彷彿掉落無盡的深淵。哪料失去了兩隻前臂和一隻小腿，他卻從最漆黑的暗處向上爬，迎來了光明，明年東京，他能登上頒獎台最高一級，觸到那點金色光芒嗎？

科利安熱愛運動，也擅長游泳。（twitter）

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文章授權轉載自《香港01》