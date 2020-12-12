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美國NASA登月計畫18人 台裔太空人林其兒入列

中央社 / 奧蘭多11日綜合外電報導
根據NASA資料，林其兒生於台灣台北市，於2009年獲選為太空人，他曾在太空中待了141天，兩度執行太空漫步，即艙外活動。 圖擷自NASA官網
根據NASA資料，林其兒生於台灣台北市，於2009年獲選為太空人，他曾在太空中待了141天，兩度執行太空漫步，即艙外活動。 圖擷自NASA官網

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布「阿提米絲」（Artemis）登月計畫的18名太空人名單，其中一人是來自台灣的林其兒（Kjell N. Lindgren），他們將為登月計畫接受訓練。

「阿提米絲」是人類重返月球的計畫，自1972年NASA阿波羅（Apollo）計畫結束後，迄今沒有人類登月。

紐約時報」（The New York Times）報導，NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）本週在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）國家太空委員會 （National Space Council）會議中表示：「這是阿提米絲計畫太空人的第一支核心隊伍，我說得很清楚，還會有更多人。」

兼任國家太空委員會主席的副總統彭斯（MikePence）在會場一一誦讀這18名太空人的名字，並說：「我要稱你們為未來的英雄，你們將帶我們重返月球，且不只於此。」

根據NASA資料，林其兒生於台灣台北市，於2009年獲選為太空人，他曾在太空中待了141天，兩度執行太空漫步，即艙外活動。

47歲的林其兒擁有生物學學士學位、心血管生理學碩士學位及醫學博士學位，在成為太空人之前，他曾是支援太空梭及太空站任務的外科醫師。

NASA希望於明年啟動第一次「阿提米絲」任務，但不載人，任務目的是測試名為「太空發射系統」（Space Launch System）的巨型火箭及太空人未來要搭乘的獵戶座太空船（Orion）。

「阿提米絲」首次載人任務預定於2023年執行，這次任務將掠過月球，不會降落。

再下一次任務稱為「阿提米絲3號」（Artemis 3），這次就會登上月表，地點可能會在月球南極附近，科學家先前發現這一帶的隕石坑有冰凍水，對此深感興趣。

布萊登斯坦數度提到，「阿提米絲3號」任務將把「下一位男性太空人和第一位女性太空人」送上月球。

太空人 NASA 紐約時報

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