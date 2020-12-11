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女星也為愛淪陷！日型男大廚「一夫多妻」還炫耀：我有很多孩子要養
日本女歌手加藤米莉亞，過去曾傳出「不倫戀」緋聞，引起軒然大波。不過目前的她，不僅和曾與兩位女性生子的男方結婚、生子，近日再度發表懷孕消息，表示預計明年春天將產下第二胎。
根據日本媒體「NEWSポストセブン」報導，目前懷胎五個月的加藤米莉亞，去年四月才跟一位「一般男性」結婚，並且產下一子。然而報導指出，這位所謂的「一般男性」，真實身分就是經營米其林一星懷石料理店「くろぎ」的大廚「黑木純」。
事業得意，外貌也頗為有型的黑木純，其實在和加藤米莉亞交往之前，就已經結婚生子。不過後來他離婚，並且又和一位女子有所往來、同居，還生下了兩個孩子。就在這個時間點，加藤米莉亞才開始和黑木純交往。
加藤米莉亞知道黑木純腳踏多條船後，一度決定要和黑木純分手，但後來自己又覺得不捨，於是和該女子談判。最後結果，她成功讓該女離開黑木純，自己正式成為黑木純的伴侶，並且生下兒子。
不過黑木純的友人卻透露，事實上加藤米莉亞和該女相處得不差，兩人後來成為了好閏密。而黑木純確實提供兩個孩子的贍養費用，也讓該女對於黑木純不致怨恨，倒有種「那就拜託你啦」的態度。而黑木純最初離婚的對象，也持續供給資金援助，負起當父親的責任。
「くろぎ」餐廳日前曾擴大營業，還開始供應早餐。據說黑木純曾向周遭表示：「我可是有很多小孩的，不好好賺大錢不行」，這態度讓他雖然多次劈腿，過著「一夫多妻」、「兒女成行」的生活，卻沒受到太多批判，反而被不少人所認同。加藤米莉亞也透過IG，感謝粉絲們一直以來的支持。
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