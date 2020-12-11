韓國特斯拉撞牆起火燃燒一小時 消防人員嘆這兩點讓救災困難

現代講求節能，汽車動力從石油改成電力發動，一直是現在科技追求的目標。然而電動車的安全性，卻也是令人擔憂的問題之一，日前南韓就發生一起車禍意外，而且正因為電動車的特性，使得救災難度增加。

根據韓國媒體「韓民族日報日文版」報導，12月9日早上9點43分左右，首爾市龍山區某棟公寓的地下停車場發生一場火警。當時停車場有一輛特斯拉的電動車撞上牆壁造成起火。消防員趕來救援時，坐在副駕的車主已經昏迷，送醫後仍不治身亡，實際開車的駕駛則受到輕傷。

消防員花了將近一個小時，才成功將火勢撲滅。消防當局表示，和一般的車禍相比，電動車會因為電池、撞擊等等因素起火，導致可能沒辦法像往常火災一樣，以消滅火源的方式處理，造成這次的滅火時間，花得比一般車禍火災還長。而門的設計也有別於一般車輛，讓救援車上乘客變得困難。

報導指出，這次出事的特斯拉Model X Long Range款式，是目前最大的電氣型休旅車。經警方則表示，駕駛供稱無法控制車輛，才導致衝撞意外發生，不過事故發生的原因到底是如何，還有待進一步釐清。