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「懷孕當便秘」嬰兒胎死腹中 她把屍體裝袋觸法遭逮捕

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位女性日前產下死嬰，聯絡相關單位後卻因觸犯「遺棄屍體」罪刑遭到逮捕。圖擷取自日本新聞網
日本一位女性日前產下死嬰，聯絡相關單位後卻因觸犯「遺棄屍體」罪刑遭到逮捕。圖擷取自日本新聞網

日本近日發生一起社會事件，一名經濟不佳的女性，不願意面對自己已經懷孕的現實，然而等生下死胎後求助公家單位，卻又因觸法遭逮捕，引起許多網友的同情。

根據日本媒體「每日新聞」報導，東京品川區的警方在本月7日，以「遺棄屍體」為由逮捕了一位20多歲，名為荒卷朱音的女性。荒卷10月時，就曾感受到肚子裡的胎兒在動，但是沒有做處理。11月，胎兒的動靜逐漸平息，荒卷便以為一切都只是便秘，殊不知是嬰兒已經胎死腹中。

12月6日，荒卷這才生下了死胎，於是通報醫院。但是她表示身無分文，沒有工作、保險等，父母也都已去世，不知該如何是好。7日，荒卷因為出血過量，再度連絡院方。醫院認為有必要保護個案，於是通知了警方處理，然而警方到場後，發現荒卷將嬰兒屍體放在黑塑膠袋中，因此將她逮捕。

根據解剖結果，推估死亡的嬰兒應該是在六、七個月前懷上的。醫院院長蓮田表示，很多不願意生的女性，即使出現懷孕徵兆，也會想辦法催眠自己不是懷孕，呼籲有此困擾的女性，一定要先連絡醫院。

蓮田同時認為，他是出於想保護當事者的動機才連絡警方的，結果當事者居然變成犯人，讓他感到十分遺憾。警方則表示，到場時，嬰兒的屍體和其他雜物都放在塑膠袋中，遺棄屍體的罪證確鑿，因此依法逮捕。

醫院院長蓮田健表示，他對於當事者被逮捕一事感到遺憾。圖擷取自每日新聞
醫院院長蓮田健表示，他對於當事者被逮捕一事感到遺憾。圖擷取自每日新聞

這起事件也引起網友們的討論，不少人同情荒卷的遭遇，表示「這個逮捕不會太奇怪嗎？她是裝在袋子裡，又不是帶出去亂丟」、「才六個月大？那可能不到20公分吧，這樣也要逮捕？」、「懷孕六個月生下死胎，這樣也能算遺棄屍體嗎？何況還是她主動聯絡的」。

日本 棄屍

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