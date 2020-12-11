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iPhone充電時跌入浴缸水裏 俄羅斯24歲美女不幸電死
俄羅斯發生一宗家居致命意外，24歲女子塞梅諾娃（Olesya Semenova）在家中浸浴時，疑因充電中的iPhone跌入浴缸水裏，令她觸電身亡。俄羅斯政府就事件向公眾發出警告，提醒大眾注意有關風險。
英國《每日郵報》12月9日報道，在時裝店工作的塞梅諾娃，事發時在俄羅斯北部阿爾漢格爾斯克市（Arkhangelsk）的住所浴室內洗澡，不幸發生意外。
她的室友達里婭（Daria）最先發現事件，達里婭表示自己當時嚇得大聲尖叫，試圖搖醒塞梅諾娃，但對方面色蒼白，沒有呼吸，也沒有生命跡象。
達里婭稱，當時水裏有一部正在充電的手機，又指「當我觸碰她（塞梅諾娃）時，我也觸電了。」醫護人員其後證實塞梅諾娃死在浴缸裡，她的iPhone 8在充電時掉進水裏。
俄羅斯政府在這宗悲劇事件後向公眾發布警告，官員稱，若手機浸水，最差的事情就是手機壞掉，但若它接駁主電源，就有可能釀成悲劇。
這並非俄羅斯首次發生同類事件，2020年8月，莫斯科一名15歲女學生因此身亡，2019年也有一位26歲女子遇上類似慘劇。
英國一名男子2017年初也曾在浴室一邊為iPhone叉電、一邊玩電話時，因電話接觸到水源，不幸觸電死去。他胸部、手臂和手部都有嚴重燒傷痕跡。
當時媒體便指出，若手提電腦、電話等電子用品不是在充電情況下，用家不會觸電，該類電子產品僅有5至20伏特電壓，即使與水接觸傳電，用家也不會感受得到，但若電話連接到主要電源供應，風險便會增加。
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文章授權轉載自《香港01》
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