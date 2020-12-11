英國脫歐：現在只有靠奇跡幫忙了

若出現爭議，外交用語一般稱之為"坦率討論"。無論如何，英國方面就是這樣描述長達３小時的這頓晚餐的氣氛的。歐盟方面稱歐委會主席馮德萊恩和英國首相約翰遜之間的此次晚餐會氣氛"活躍、有意思"，這一說法恐怕與英方的說法沒有什麼不同。雙方確認存在著兩人無法消除的重大立場分歧，現在，要舉行下一輪談判，然後作出"決定"。難道本周末將出現無協議這一結果？

馮德萊恩受挫

對馮德萊恩來說，與約翰遜的這頓無結果的晚餐乃是一次挫折。她一直致力於同英國達成貿易協定，可現在，恐怕得承認，她無法使歐盟成員國進一步退讓，使貿易協定能讓這位英國首相接受。在倫敦，人們仍捉摸不透，約翰遜首相到底是想要有此協定，還是會死守紅線，以阻止與歐盟達成交易。

現在還能談啥？

光是晚餐菜單的選擇便有了某種諷刺意味：扇貝和多寶魚分別作為前餐和主菜給約翰遜端了上來。這兩種佳肴恰好是漁業爭議中的要角，因為，它們是在英國不惜一切代價要從明年起接管其主權的那些近海水域捕撈的。它意味著，法國和其它歐盟國家的漁民將被從那裡逐出，而小型漁船和家庭企業會首當其沖。尤其是巴黎不願自認吃虧。

除漁業外，涉及英國脫歐意識形態核心的那些眾所周知的爭議點也一個未解。歐盟欲使英國承諾公平競爭，並承擔義務，繼續認可某些規則和標准。它也計劃在英國人有偏離行為時采取強硬反制措施。約翰遜則在訪問布魯塞爾前，在下院又一次強調，"世上沒有哪個國家能接受這樣的東西。"

歐盟卻將對主權的限制同內部市場准入相掛鉤，而這又與脫歐人士的"完全獨立"的目標相抵觸。倘無一方從政治上逾越壕溝，則這一問題無法從邏輯角度解決，作為其結果，便是含有各種經濟和政治後果的"無協議"（No-Deal），而從明年１月起，這些後果將導致商品交流和相互關系淪入混亂。此外，在沒有協議的情況下，雙方已取得一致的警務和安全事務的合作也將泡湯。

准備無協議脫歐

這些天，說到英國脫歐，布魯塞爾情緒極低。歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在內部磋商時承認，能達成協定的機會"極小"。歐盟外交官們表示，聖誕節是發生奇跡的時日，或許該替脫歐談判點燃一枝蠟燭。他們也強調指出，數月來，歐盟在談判中作了實質性妥協，"但我們沒看到英方有任何改變"。

尤其是在無協議情況下將受到最大打擊的愛爾蘭要啟動緊急狀態計劃，首相馬丁繼續呼籲達成貿易協定。他稱，他相信，無協議對所有各方、對愛爾蘭、對其它成員國的經濟都將十分有害，"因此，在這一問題上，我們讓理性說話，達成交易，非常非常重要。"

然而，他可能會失望。始終致力於同英國達成協定的聯邦德國總理默克爾亦然。

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不過，幾星期來，她也強調指出，無意達成不惜"任何代價"的交易。畢竟，她很了解細節，完全知道雙方談判的實情如何糟糕。現在，她或許不得不在其艱難的本屆輪值主席任期的末尾設法減輕"硬脫歐"的後果。

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