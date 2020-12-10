大阪獨立雅房一晚不到300元 網友吐槽：膠囊旅館大勝

都會區或觀光城市的住宿費用相對較高，以日本的一線城市而言，一晚通常要價上千元。有人分享大阪的獨立雅房旅館，住一夜不到新台幣300元，但住宿環境實在談不上優質。

日本網友在2ch論壇上分享「這就是日本大阪1100日圓一晚的旅館」，看似是位於一間老公寓內，雖然有自己的獨立房間，但空間僅一個床位大，附上一台老舊電視和兩層置物架，周遭牆壁泛黃斑駁，貼著兩張世界地圖，一個晚上要價1100日圓（約新台幣298元）。

日本大阪一晚1100日圓的旅館。圖取自2ch 日本大阪一晚1100日圓的旅館。圖取自2ch 日本大阪一晚1100日圓的旅館。圖取自2ch

網友表示：「這根本監獄吧」、「貼地圖的意義是什麼」、「被子感覺受潮很嚴重，會有蟲跑出來」、「走廊看起來好像恐怖遊戲的場景」、「膠囊旅館好多了」、「沒有窗戶讓人心慌」；但也有人認為即使是這麼破爛的旅館，走廊還是備有滅火器，樓梯也有塗油漆，應該還是有在管理的。

同樣等級的住宿費，在大阪的行情可以住到5人一室的青年旅館，附冷暖氣、公共衛浴、WiFi、吹風機和肥皂等清潔用品，一個晚上要價1200日圓（約新台幣325元）。