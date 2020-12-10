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影／北海道湖水「冰凍泡泡」奇景！專家曝理由 網讚嘆：大自然的藝術
大自然無奇不有。說起冬天的北海道風景，一般想起的，或許都是漫天飛舞的大雪景色。不過北海道另外有個「冷凍泡泡」的奇景，藝術般美麗與壯觀的畫面，是當地另一項吸引人的特色。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，在寒冷的北海道冬天，許多湖水都會整個結成冰塊。不過在這些大冰塊之下，不時能看到一些凍起來的「結冰泡泡」，是北海道冬天的奇景之一。
報導指出，像是經常發生結冰泡泡現象的遠內多湖，附近有座火山。火山會在湖底湧出瓦斯氣體，但由於湖面結冰的關係，這些氣體無法浮出水面，就這麼在水中慢慢結凍起來，就這麼形成了有如泡泡狀的樣貌。在除了遠內多湖之外，北海道其他地方也可能會發生。
除了結冰泡泡之外，湖水受到日夜溫差影響，冰塊不斷的交替地熱漲冷縮，更使得湖水會發出有如科幻片UFO般的聲音。這些奇妙的大自然景象，是除了白雪皚皚之外，北海道另一項引人注目的焦點美景。
網友們看到畫面也十分讚嘆，表示「實在是太美了」、「這正是大自然一手打造的藝術」、「沒被白雪覆蓋的湖面也這麼美」。
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