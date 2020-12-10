快訊

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻開尪車劫囚

查誰的「中國收入」？拜登之子為何再遭美國司法調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北海道湖水「冰凍泡泡」奇景！專家曝理由 網讚嘆：大自然的藝術

聯合新聞網 / 綜合報導
北海道湖水在冬天結冰同時，竟也出現「冰凍泡泡」的奇景。圖擷取自FNNプライムオンライン
北海道湖水在冬天結冰同時，竟也出現「冰凍泡泡」的奇景。圖擷取自FNNプライムオンライン

大自然無奇不有。說起冬天的北海道風景，一般想起的，或許都是漫天飛舞的大雪景色。不過北海道另外有個「冷凍泡泡」的奇景，藝術般美麗與壯觀的畫面，是當地另一項吸引人的特色。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，在寒冷的北海道冬天，許多湖水都會整個結成冰塊。不過在這些大冰塊之下，不時能看到一些凍起來的「結冰泡泡」，是北海道冬天的奇景之一。

報導指出，像是經常發生結冰泡泡現象的遠內多湖，附近有座火山。火山會在湖底湧出瓦斯氣體，但由於湖面結冰的關係，這些氣體無法浮出水面，就這麼在水中慢慢結凍起來，就這麼形成了有如泡泡狀的樣貌。在除了遠內多湖之外，北海道其他地方也可能會發生。

除了結冰泡泡之外，湖水受到日夜溫差影響，冰塊不斷的交替地熱漲冷縮，更使得湖水會發出有如科幻片UFO般的聲音。這些奇妙的大自然景象，是除了白雪皚皚之外，北海道另一項引人注目的焦點美景。

網友們看到畫面也十分讚嘆，表示「實在是太美了」、「這正是大自然一手打造的藝術」、「沒被白雪覆蓋的湖面也這麼美」。

北海道 奇景

延伸閱讀

影／北海道推出「機器狼」擊退棕熊 人看了都會怕

北海道四葉牛奶進好市多 網友曝有其他用途：味道跟一般牛奶不同

預言今年是較冷的冬天 李富城：不會回暖、整個東亞都冷

老人在公車站放椅子警要開罰 網友抨擊不人道：東奧1兆都砸了

相關新聞

影／北海道湖水「冰凍泡泡」奇景！專家曝理由 網讚嘆：大自然的藝術

大自然無奇不有。說起冬天的北海道風景，一般想起的，或許都是漫天飛舞的大雪景色。不過北海道另外有個「冷凍泡泡」的奇景，藝術般美麗與壯觀的畫面，是當地另一項吸引人的特色。

大阪獨立雅房一晚不到300元 網友吐槽：膠囊旅館大勝

一般而言都會區或觀光城市的住宿費用相對較高，以日本的一線城市而言，一晚通常要價上千元。有人分享大阪的獨立雅房旅館，住一夜不到300元，但住宿環境實在談不上優質。

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

CNN報導，發布在科學期刊PLOS One的最新研究指出，蜜蜂會收集其他動物的糞便，並將之塗抹在蜂巢入口，以抵禦敵人殺人...

老人在公車站放椅子警要開罰 網友抨擊不人道：東奧1兆都砸了

雖然現在是法治社會，但到底該將現實狀況還是法律規則優先，「法理情」和「情理法」要怎麼拿捏，仍然是爭論不休的話題。最近日本就因為「一張椅子」，再度引爆兩方網友的論戰。

日本田徑代表隊選手涉性侵被捕 案件壓半年才曝光引網友質疑

日本田徑界近日爆發一件醜聞，一名前日本國家隊代表的田徑選手，疑似涉嫌性侵女性，而遭到警方逮捕。

同志父戀上小25歲女兒前男友！她給祝福還願捐卵給爸爸

英國一個五旬男同性戀近來展開第二春，和小25歲的未婚夫訂婚，他的新伴侶剛好是女兒的前男友，女兒態度從不贊同轉為祝福，並願意捐贈卵子給爸爸，讓他們擁有更多的孩子。

威尼斯聖馬爾谷廣場 淹大水

義大利威尼斯的聖馬爾谷教堂前的廣場八日適逢漲潮，強風讓充氣式柵欄無法啟動，導致淹水。

時代風雲人物 必要行業人員票選奪冠

美國時代雜誌七日公布二○二○年「年度風雲人物」（Person of the Year）讀者票選結果，「必要行業工作人員」...

JK羅琳筆下奇獸 現身倫敦自然史博物館

英國倫敦自然史博物館今天起除了展出獨角獸等大家耳熟能詳的神話動物外，民眾還能看到「哈利波特」系列小說作者JK羅琳著作「怪...

4000萬年前劍齒虎骨架化石 238萬元落槌

一年前在美國一座牧場發現將近4000萬年前的劍齒虎骨架化石，8日在日內瓦拍賣會不到一分鐘內，就以8萬4350美元（約新台...

影／馬斯克SpaceX勁敵 全球最大無人機幫美國太空軍「發射衛星」

美國軍民合作的全球最大全自主無人機Ravn X近日亮相，專門用來將衛星送上地球軌道，號稱每3小時就可執行一次任務，更能自行飛回基地停進機庫。Ravn X全長24公尺，最短只需約1.6公里的跑道就可起飛。

影／長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的倫塔波爾國家公園（Ranthambore National Park）5日出現老虎...

熱門新聞

馬斯克創辦的「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

即使降落時成了火球 馬斯克：星際飛船試飛成功！

道瓊、標普早盤再創新高 疫苗開打市場樂觀以待

日本女性因一個理由把美祿買到斷貨 網路黃牛價5倍照搶

需國會豁免 美候任防長：脫下軍服的那一刻我就是平民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。