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老人在公車站放椅子警要開罰 網友抨擊不人道：東奧1兆都砸了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位80歲老人因行動不便，私自在公車站放了張椅子使用，結果引發網友的論戰。圖擷取自twitter
日本一位80歲老人因行動不便，私自在公車站放了張椅子使用，結果引發網友的論戰。圖擷取自twitter

雖然現在是法治社會，但「法理情」和「情理法」要怎麼拿捏，仍然是爭論不休的話題。最近日本就因為「一張椅子」，再度引爆兩方網友的論戰。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本作家演員兼作家「住正德」日前在網路上分享一張照片，在東京某個巴士亭前面，被擺了一張個人用座椅。由於看起來像是被人遺棄在此的，因此這張椅子上，也被警察貼上警告，表示已經違反了「道路交通法」，如不盡快撤去將會開罰。

不過就在這張警告貼上後，旁邊又出現一小張疑似來自椅子主人的紙條，表示他是位八十歲的老年人，行動不太方便，可是這邊的公車站又沒有提供座椅，因此他才會自己擺一張椅子在這裡，讓他等公車時可以坐一下。

椅子遭到警方張貼違法警告，椅子主人則在一旁留紙條解釋設置原因。圖擷取自twitter
椅子遭到警方張貼違法警告，椅子主人則在一旁留紙條解釋設置原因。圖擷取自twitter

於是，究竟該體諒年長者的辛勞，還是該好好遵守法律規定，引發網友的兩派論戰。一方網友認為「有警告一張椅子的空閒，還不如去做其他事」、「願意砸1兆(日圓)辦奧運，結果在巴士亭弄張椅子的預算都沒有」、「腦袋被規則綁死的人真是可悲」。

但也有網友覺得「這題好難，如果出了甚麼意外，責任一定會被算在巴士公司上」、「通融一個個案，到時一定會有更多類似狀況冒出來，最後變成無法地帶」、「不管甚麼理由，違法就是違法」。

雖然兩方網友爭論不休，但根據報導，住正德後來也連絡國土交通省，打聽到官方似乎考慮在該處設置座椅，事情最終總算有個圓滿的解決方式。

巴士 老年人 東京奧運

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