同志父戀上小25歲女兒前男友！她給祝福還願捐卵給爸爸

英國一個五旬男同性戀近來展開第二春，和小25歲的未婚夫訂婚，他的新伴侶剛好是女兒的前男友，女兒態度從不贊同轉為祝福，並願意捐贈卵子給爸爸，讓他們擁有更多的孩子。

太陽報報導，英國50歲男子巴洛（Barrie Drewitt-Barlow）今年九月透過代理孕母，和25歲未婚夫賀奇森（Scott Hutchison）迎接女兒的誕生。

巴洛先前曾有一段婚姻，他和55歲的湯尼（Tony）相戀32年，1999年透過代理孕母生下一對龍鳳胎，是英國第一個男同性戀爸爸，後來又陸續生了3個孩子，2014年登記結婚。湯尼2006年罹患喉癌，巴洛對湯尼照顧有加，但兩人感情轉淡，雖巴洛宣稱湯尼仍是其真愛，兩人仍於去年離婚，終結32年的關係。

巴洛（左）和湯尼1999年迎來一對龍鳳胎。圖取自太陽報

巴洛後來戀上擔任私人助理的賀奇森，賀奇森曾和巴洛的大女兒莎芬（Saffron）短暫交往，他在莎芬13歲時到她家工作，兩人在莎芬18歲時談戀愛，沒幾個月就分手。莎芬起初不贊同父親和前男友的戀情，認為不該離婚沒多久就再婚，沒顧及她的感受，也對前夫湯尼不公平。

如今莎芬已可大方接受父親的戀情，今年中旬見證爸爸和賀奇森訂婚，還願意捐贈自己的卵子，讓他們擁有更多的孩子，莎芬表示：「爸爸可能不太會願意這樣做，因為生理上他會是這個小孩的祖父，但我真的很想幫忙，我已經凍卵了，就等他們一句話」。

巴洛現在和新伴侶賀奇森、前夫湯尼、女兒莎芬以及其他5個孩子住在一起，形成9口大家庭。莎芬說她和爸爸及前男友沒有奇怪的戀愛三角關係，他們處得很好，賀奇森是個好人，兩人現在的關係僅是朋友。