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日本田徑代表隊選手涉性侵被捕 案件壓半年才曝光引網友質疑

聯合新聞網 / 綜合報導
日本前國家隊田徑選手川面聰大，因涉嫌性侵女性而遭到逮捕。圖擷取自Crossbrace
日本前國家隊田徑選手川面聰大，因涉嫌性侵女性而遭到逮捕。圖擷取自Crossbrace

日本田徑界近日爆發一件醜聞，一名前日本國家隊代表的田徑選手，疑似涉嫌性侵女性，而遭到警方逮捕。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，居住在東京大田區的前日本田徑國家隊選手「川面聰大」，於今年4月時，與兩位朋友到一位20多歲女性家中用餐、喝酒。事後兩名友人先行離去，而川面則趁著二人獨處的時候，趁機性侵已經睡去的被害者。

川面聰大過去活躍於各式短跑項目，曾創下60公尺短跑6秒63的日本史上最佳紀錄，並代表日本參加過世界田徑錦標賽、還在2011年的亞洲田徑錦標賽中，在100公尺短跑項目中奪下銅牌，以及於4x100mR項目摘金。往後他逐漸淡去選手身分，目前在星槎大學教授田徑與體育學。

由於是前日本代表，消息公布後也引起許多網友的討論，有人認為「不是說運動選手都是好人」、「屬實的話這個男的簡直最差勁了」、「其他那兩位朋友感覺也怪怪的」。但也有許多人質疑「為何在半年後才事發」、「只憑證言判斷可能不好說，有冤罪的可能」、「莫非是半年前合意，半年後變不合意嗎」。

日本 體育

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