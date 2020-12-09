網紅要餐廳免費供餐換業配文 老闆霸氣回應6千網友力挺
美國財經月刊《企業家》（Entrepreneur）報導，擁有2萬多粉絲的西班牙美食網紅麥克爾（Mikel）及蘿貝塔（Roberta）日前私訊當地餐廳Topik，表示願意為餐廳拍攝照片、並在他們的IG平台發布餐廳的業配文，交換條件是「餐廳免費提供店裡最好的料理」。Topik老闆在推特上發文透露自己霸氣說不，博得6千多名網友讚賞。
報導指出Topik老闆在推特上撻伐網紅毫無同理心：「難道你們沒發現餐廳受到疫情影響，用餐時間跟來客數都縮水了嗎？」老闆說餐廳從三月起就損失了5萬歐元（約合新台幣170萬元）質問網紅：「你們認為我還想請別人來寫業配文嗎？」
老闆提到員工現在都靠《臨時就業法規》（Temporary Employment Regulation File ）的補助度日，請網紅「幫幫忙」不要這麼自私要求回饋，好好過好自己的生活。
一名網友批評網紅的行為很糟糕，但認為「消費者有時就是吃網紅這一套，餐飲業要抵制這個趨勢。」另一名網友大讚老闆的回應，說老闆的PO文「獲得一樣大的宣傳效果。」但也有網友力挺網紅，直指商業互惠的宣傳模式「就是現代新的廣告形式」。
Un poco de porfavor no?estamos perdiendo dinero día a día , con aforo del 30% y sin poder trabajar las noches bien y vosotros me pedís que os invite a comer mis mejores platos.— Topik Restaurant (@topikrestaurant) November 27, 2020
Lo que os tendríais que poner a trabajar de una.... vez.
Mi abuela a esto le decía hacer el gandul. pic.twitter.com/vAee1UfgXq
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