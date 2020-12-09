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聖母峰高度達共識 中、尼友好更進一步

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
圖說：中國、尼泊爾就聖母峰高度達成共識，顯示雙方友好關係。(photo by wikipedia)
圖說：中國、尼泊爾就聖母峰高度達成共識，顯示雙方友好關係。(photo by wikipedia)

位於中國、尼泊爾邊境間，世界第一高山聖母峰的確切高度近十餘年來一直是兩國爭論焦點。8日雙方終於達成共識，確定聖母峰的高度為8848.86公尺，同時也代表兩國的外交關係逐漸走向友好。

高度各說各話

《英國衛報》報導，2005年，中方的調查估計聖母峰的高度約為8844公尺，但尼泊爾對這樣的數字並不認帳，而是採用1955年印度所測出的8848公尺。一直到2015年，多項科學數據顯示山峰的高度可能在尼泊爾發生規模7.8的地震後有改變，尼泊爾才在兩年後首次動員重新量測高度。

而此次量測出的確切高度是用水平鏡、重力儀及GPS等設備所共同得出，測量團隊於山谷中架設多個訊號站，並藉由訊號在各站與衛星之間傳送的時間差來判斷聖母峰的高度。

共識表友好跡象

《CNN》分析，外界認為兩國之所以能達成共識的主要原因，在於中國領導人習近平去年訪問尼泊爾時，與總統班達里共同宣布兩國正視成為戰略合作夥伴關係，意即雙方在各領域將有更密集的合作，在聖母峰高度達成一致也被視為是對中對尼示好的舉動。

中國和尼泊爾的關係向來與其他鄰國相比較為親近，在尼泊爾共產黨2017年贏下國內大選後，與其友好的中國就將尼泊爾視為一帶一路的關鍵一環。隨後尼泊爾和印度發生衝突後，與中國就愈加親近。

比起確切數字的正確與否，聖母峰的高度對雙方來說更重要的是其所具的象徵性意義。在中國近年不斷嘗試將影響力向西擴張的背景下，這樣的事件勢必會引起討論，也讓人好奇未來中國向外發展的下一步為何。

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