疫情擋不住熱情 加拿大聖誕樹提早缺貨

聖誕節腳步將到，加拿大民眾早已開始搶購聖誕樹。今年受到新冠肺炎疫情影響，加國政府在許多地方宣布社交禁令，導致往年許多聖誕節慶祝活動被迫取消，許多民眾改在家中慶祝聖誕節，也讓今年聖誕樹熱銷，許多地方的樹已銷售一空。

《紐約時報》報導，加拿大最大城市多倫多日前宣布封城後，讓往年聖誕節購物與派對活動規模縮水，過節的氣氛開始轉移至以聖誕樹為主，民眾在家中一起自行慶祝。因此，早在12月第一個禮拜六加拿大人開始尋找聖誕樹之前，許多任君選擇的聖誕樹苗圃已經掛出銷售一空的招牌。在多倫多經營農場的華生表示，「有人開出多3倍價格收購，買氣很顯然是受到新冠肺炎帶動。」

據《加拿大電視台》報導，溫尼伯苗圃老闆史塔博指出，自家農場今年已賣出超過一千顆聖誕樹，通常這個時候還會有400顆聖誕樹，但目前早已銷售一空，她表示，「我認為是民眾因為待在家並希望獲得一絲樂趣，因此讓歡慶聖誕節的腳步開始提前。」

聖誕節是加拿大每年最重大的節日，但今年受到疫情影響，許多活動已取消。繼魁北克省省長勒戈呼籲民眾盡量不要舉行家族聚會，以避免感染後，加拿大總理杜魯道隨後也加入指出，「我們知道今年不會再有正常的聖誕節，我們必須嘗試其他方式與家人相聚。」

加拿大聖誕樹協會執行長布蕾南表示，無法出國以及疫情等因素，讓購買聖誕樹的買家增多，買氣因此上升25%。她指出「民眾需要盼望，聖誕樹能帶給民眾盼望的感覺。」

為了讓民眾佈置聖誕節有別的選擇，曼尼托巴省則開放民眾購買許可，可在官地尋找聖誕樹並自行砍伐，截至目前為止已售出1,110張許可，數量更是去年的一倍。

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