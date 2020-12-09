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發現自己另一個化身！他逛網站竟發現兒時照片被製成「哏圖」

聯合新聞網 / 綜合報導
男子發現自己8歲照片被網友做成哏圖。圖／取自slate
男子發現自己8歲照片被網友做成哏圖。圖／取自slate

美國36歲昆蟲學家史密斯（Adrian Smith）日前逛社群平台IG時，突然瞥見一個熟悉的身影「自己8歲的大頭照」，震驚之餘發現這張照片在網上被網友做成哏圖，且流傳至少3年。

美國線上媒體石板雜誌（Slate magazine）報導，史密斯起先覺得太爆笑，還叫醒熟睡的妻子。妻子看了大笑不止，兩人陸續搜尋到延伸的哏圖。史密斯甚至聯繫了哏圖原創者，告訴對方很開心自己的照片被賦予「邪惡意義」，也很樂意讓網友繼續使用這張哏圖。

史密斯說他13年前在社群平台Tumblr跟網友分享彼此「在雷射背景前拍的校園照」，可能因此流出照片。他還記得8歲拍照時自我感覺良好，還特別找了搭配背景的上衣，表示「照片裡的笑容洋溢著滿足感。這就是矯正牙齒以及戴眼鏡前、原汁原味8歲的自己。」

史密斯現育有2個稚子，認為孩子可能現在還不能理解哏圖的意義，但希望孩子不要在網路上分享生活，畢竟放上網的東西可能會永久流傳，還會產生新的意義。史密斯指出網路終究無法定義一個人：「要先弄清楚自己是誰，不要跟著網路隨波逐流。」

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