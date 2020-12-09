與古老地標合影！劍橋大學「美臀大賽」歷 史系女大生封后

英國青年媒體《The Tab》日前舉辦第九屆劍橋大學「美臀大賽」，邀請在校生及網友共同投票，得獎名單7日出爐，由歷史系女大生雅典娜（Athena）封后。

「美臀大賽」經過三回合廝殺，雅典娜以日落時於菲茨威廉博物館（Fitzwilliam museum）梁柱旁拍攝的作品獲得最多人青睞。第二名是原本在第二回合領先的三人組合影，由安格斯、瑪蒂爾達以及莎娜（Angus, Matilda and Shannon）在俯瞰城市的螺旋形樓梯上拍攝。第三名由屋頂上的泰瑞莎（Theresa）奪得。

主辦單位《 The Tab》表示，疫情無法阻止劍橋學生脫下衣物，今年數十名同學爭取擠進最佳美臀名人堂中。參賽影像同時捕捉了學生的創意以及劍橋古老的地標，諸如聖約翰學院著名的嘆息橋、國王教堂，甚至是夜晚的街道。

不少網友直指美臀比賽重創劍橋學生的形象。網友Daphne Mouse就認為：「劍橋學生應該有更多值得驕傲的地方吧。」網友Galea5h也指出：「女性多年來爭取兩性平權跟去性別化，結果一群所謂的聰明女性做出這樣的舉止。」

然而網友ZzxxzZ反擊批評者才是「缺乏智慧又愚蠢自大的人，所以才會寫下符合他們智商的言論。」網友Martin Metcalfe也說：「學生自信展現身體，看起來很美好。」網友Reece Watson則提到整個比賽有點詭異，但是「喜歡這個點子！」