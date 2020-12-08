影／巨型鑽戒大到遮住手 鑲上萬顆鑽石破世界紀錄

印度北方邦密拉特（Meerut）一家珠寶商的總經理近日完成他的「夢幻計畫」，成功打造出一只鑲有1萬2638顆天然鑽石的戒指、「萬壽菊－繁榮之戒」（THE MARIGOLD – The ring of prosperity），並獲金氏世界紀錄認證為「最多鑽石單一戒指」。

《印度快報》報導，「萬壽菊－繁榮之戒」獲國際寶石實驗室（International gemological laboratory）認證，重165.45克，使用全世界最優質鑽石共38.08克拉的打造。之所以設計成萬壽菊外型，是因為印度教傳統認為萬壽菊會帶來運氣和繁榮。

此前創下「最多鑽石單一戒指」紀錄的戒指由海德拉巴一間珠寶商於10月締造，當時共使用7801顆鑽石。今年25歲的瑞纳尼珠寶（Renani Jewels）總經理班薩爾（Harshit Bansal）告訴記者，「萬壽菊－繁榮之戒」的每個花瓣都有獨特造型，沒有一個花瓣是彼此相同，「這不只是創紀錄的作品，穿戴方便又舒適」。

身兼專業寶石學家與珠寶設計師的班薩爾表示，整個計畫共花2年半至3年時間，設計團隊在密拉特，再交給素有「世界鑽石之都」美名的古加拉特邦蘇拉特（Surat）的一個28人工匠團隊動手製作。