天人交戰！她懷胎17周開始化療 幸運生下健康「奇蹟男孩」

英國29歲媽媽柏頓（Roberta Burton）懷胎11周時，確診罹患第2期霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma）。當時醫師建議立即開始化療療程，天人交戰的她擔心會傷到肚子裡的寶寶，幾經掙扎後選擇進行化療，因為「如果不做化療，我前面2個孩子可能會就此失去媽媽。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，柏頓的丈夫在她懷胎6週時發現她脖子上有一個腫塊，檢查後確診為癌症，且癌細胞已經轉移到胸部，必須儘快開始化療。

柏頓說她起先很擔心化療對寶寶造成不良影響，在確認寶寶心臟強壯後，決定在胎兒超過17週大後開始化療，「胎盤那時就能保護寶寶免受有毒藥物的侵害」。

柏頓去年八月開始8個周期的療程，她想起懷孕時做化療日子表示：「孕期跟化療的雙重不適感衝擊身體，且我一邊還要照顧5歲跟3歲的兒子，實在很艱辛。」幸而柏頓在去年12月剖腹產下第3個兒子，直言新生寶寶是她的「奇蹟男孩」。在小兒子誕生後，柏頓又做了3周的放射性治療，不久後宣告抗癌成功。

柏頓認為「封城要跟3個兒子一起關在家」是她此生最困難的挑戰，這段期間她的婚姻觸礁，還得照顧最近被診斷出患有自閉症的次子，同時必須努力維持自己的健康。但她表示自己會打起精神為兒子們而戰，「我別無選擇。」