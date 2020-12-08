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打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

繼自駕送信之後 日推機器人宅配服務

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
Panasonic計劃明年2月起，在東京附近的一個住宅區進行自駕機器人宅配服務試驗。（photo by Panasonic Newsroom YouTube影片截圖）
Panasonic計劃明年2月起，在東京附近的一個住宅區進行自駕機器人宅配服務試驗。（photo by Panasonic Newsroom YouTube影片截圖）

日本自駕機器人新進展，擬明年2月起進行宅配服務試驗。據報導，日本最大的電機製造商松下電器（Panasonic）7日宣布，明年2月起，將在東京附近的一個住宅區進行自駕機器人的宅配服務試驗，這是自今年10月日本郵政公司讓自駕機器人在道路上試行的又一項新突破。

根據《共同社》報導，在新冠病毒大流行後，為減少人與人之間的接觸及零接觸服務需求的興起，松下電器（Panasonic）7日宣布，明年2月起，將在東京附近的一個住宅區使用自駕機器人進行宅配服務試驗，

Panasonic計劃使用自動機器人測試宅配服務的可行性，該機器人可以以最高速度每小時4公里的速度行進，交付物品則裝在機器人內部。受新冠疫情影響，民眾多傾向在網上購物，將食物和其他物品運回家中，但運送包裹等一系列行業的勞動力短缺，在日本一直是一項問題。

報導指出，Panasonic已開始進行第一階段的測試，讓自駕機器人在神奈川縣藤澤市的指定區域內試行，預計持續到12月底；第二階段，將從明年2月起至3月，將讓自駕機器人把從商店購得的食物和日用品分送給該地區的居民。

Panasonic表示，該機器人已經可以自行避開障礙物，不過目前無法在進行自動駕駛時，對它進行遠程控制。

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日本 東京 疫情 機器人

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